El cineasta Luis León Oller Gallegos recorre Jerez para rescatar el legado artístico de Carlos Gallegos García-Pelayo

El nieto de Carlos Gallegos García-Pelayo, durante la grabación en el Alcázar con los carteles de fondo para el documental que está realizando.

Luis León Oller Gallegos, cineasta y licenciado en Bellas Artes, ha visitado Jerez estos últimos días para avanzar en la investigación de su proyecto documental 'Carlos Gallegos. De la sombra a la luz'.

Durante su estancia, el director ha realizado diversas entrevistas y labores de documentación con el fin de reivindicar la figura de su abuelo, Carlos Gallegos García-Pelayo (1909-1962), un artista fundamental para comprender la historia visual de la ciudad y el intercambio cultural hispano-marroquí del siglo XX.

Nacido y formado inicialmente en la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, Carlos Gallegos destacó por una calidad artística excepcional basada en el dominio del dibujo como estructura fundamental de la imagen. Su obra como cartelista, ilustrador y grabador es considerada una de las facetas más relevantes de su carrera, caracterizada por una síntesis formal moderna que elevaba el cartel a la categoría de obra de arte autónoma. Allí fue alumno de Nicolás Soro y Teodoro Miciano y posteriormente continuó su formación artística en Cádiz, Sevilla y la Academia de San Fernando de Madrid para llegar a ingresar en la Escuela de Jerez en 1935 ya como profesor de dibujo del antiguo y ropaje.

En Jerez, su huella es profunda; fue el autor de carteles emblemáticos para la Feria (1932, '35, '47 y '52), como el de 1935 reeditado para la feria del caballo en 2008. También colaboró con firmas históricas como las bodegas Domecq, situando el lenguaje gráfico local en la vanguardia de su tiempo.

Maestro y referente entre dos orillas

El proyecto de Oller Gallegos también pone el foco en la trascendental labor pedagógica de su abuelo en el norte de Marruecos. Gallegos fue una figura clave en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, institución que llegó a dirigir tras suceder a Mariano Bertuchi. Su enseñanza consolidó a varias generaciones de artistas y sentó las bases de la actual Escuela Pictórica de Tetuán, convirtiéndolo en un puente cultural esencial entre la baja Andalucía y el norte de África.

Un documental con sensibilidad artística

"El proyecto nace de una necesidad de poner en valor una contribución pedagógica y artística que, a pesar de su relevancia, ha permanecido injustamente en la sombra", explica Luis León Oller Gallegos. Gracias a su propia formación en Bellas Artes, el director plantea una narración visual centrada en la luz, el color y la textura, elementos que definen la poética de la obra de su abuelo.

El documental, que se encuentra en fase de desarrollo, busca no solo documentar archivos inéditos, sino también generar un material de alto valor patrimonial y educativo que devuelva a Carlos Gallegos el reconocimiento que merece en su tierra natal.