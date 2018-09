El circuito asumirá la construcción del centro del motor pero aún no tiene fecha

Más de dos años después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciara en Jerez la construcción de un centro de innovación del motor en las inmediaciones del circuito de velocidad, poco se ha concretado de esta actuación. Ahora bien, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento esperan darle un impulso próximamente con la firma de un protocolo que marque el camino a seguir. La idea que está ahora sobre la mesa es que la actuación sea asumida por Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado. La mercantil pública, que está participada tanto por el Ayuntamiento como por la Junta, se encargaría de promover la obra y de explotar las instalaciones; mientras el organismo autonómico transferiría los fondos necesarios para las obras -la estimación inicial es de cinco millones de euros que procederían de los fondos europeos adscritos a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia-.

Preguntado por este asunto, el delegado de Economía y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, señaló que ambas administraciones están ultimando los detalles para la firma del protocolo, una declaración de intenciones que será similar al que en mayo suscribieron para el futuro museo del flamenco de Andalucía que se ubicará en la plaza Belén. Eso sí, alegó que, aunque la intención es que el Ayuntamiento delegue en Cirjesa la ejecución del proyecto, todavía no se ha determinado la fórmula jurídica para hacer la correspondiente encomienda. Por este motivo, el edil explicó que aún no se puede hacer una estimación sobre la fecha de inicio de unas obras de un centro de innovación que acogería a empresas del motor en un edificio que se construiría sobre una parcela de unos 14.000 metros cuadrados situada frente al acceso número dos al trazado. Los proyectos que se ejecuten con fondos ITI deben estar listos en 2020.

En esta misma línea, el secretario general de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta, José Roales, dijo el pasado martes durante el Día de la Persona Emprendedora, celebrado precisamente en el circuito, que se encuentra en "fase de tramitación administrativa" el encargo de este proyecto a Cirjesa. En este mismo sentido, garantizó que la Junta "ofrecerá la totalidad del presupuesto para poner en marcha el centro". En las previsiones económicas del ejecutivo autonómico para este ejercicio, hay una partida de 3,2 millones para un edificio cuyo coste total se estima en cinco millones. Pero el proyecto no solo no está redactado sino que aún tiene que concretarse qué administración lo hará -se baraja que se encargue a la Delegación de Urbanismo pero aún no se ha tomado una decisión-.

El proyecto se ha visto ralentizado por la tramitación urbanística necesaria para poder edificar sobre los terrenos elegidos. Hace más de un año la Delegación de Urbanismo inició una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya está aprobada, pues los suelos están catalogados como espacio para equipamientos por lo que se ha tenido que hacer un doble cambio del planeamiento general. Por un lado, hay que salvar una barrera que se 'autoimpuso' el Ayuntamiento de que, para desarrollar el entorno del trazado, había que elaborar un plan especial de todo el ámbito. Con este cambio, se pretende permitir actuaciones puntuales que no alteren la filosofía del desarrollo previsto en esta zona. A esto se suma que hay que modificar los usos permitidos en espacios destinados para equipamientos ya que a día de hoy no se permiten las industrias.

Finalmente, el delegado de Economía afirmó que su intención es que, una vez se firme el protocolo de actuación con la Junta, se creará una mesa de trabajo con agentes vinculados al motor para que colaboren en el diseño de este centro de innovación.