El Circuito de Jerez ‘Ángel Nieto’ acogerá el Trofeo Aniversario a beneficio de los Reyes Magos

El Circuito de Jerez ‘Ángel Nieto’ acogerá los próximos 12, 13 y 14 de diciembre el Trofeo Aniversario ‘Rallye Show Social’ enmarcado en la campaña benéfica de los Reyes Magos 2026. El cartel del evento ha sido presentado en el Salón Motorsur, que se celebra este fin de semana en las instalaciones de IFECA.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Economía y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha indicado que “estamos muy contentos porque se están dando muchas circunstancias que arropan también este evento más si cabe en esta edición. Tenemos este año el 40 aniversario del Circuito, y estamos haciendo muchas actividades desde el Ayuntamiento y el Consejo Local en este sentido. Esto se une en este contexto al X aniversario de Motorsur, que está haciendo mucho por el motor en la ciudad a través de Expoalia y de Automoción. Y ayer los Reyes Magos recibieron su corona de manos de la alcaldesa. Es un evento benéfico, solidario, el año pasado fue muy importante también por la DANA, y por lo tanto, una vez más agradecer todo el esfuerzo de los organizadores, y a la asociación de Reyes Magos y a los Reyes Magos 2026 su trabajo lógicamente para la campaña de fondos en este sentido”.

Un momento de la presentación del trofeo en Motorsur.

Por su parte, Ildefonso Sánchez, del Real Automóvil Club Jerez, ha explicado que “es una gran evento, que cumple con su tradición navideña, y tenemos un rallye show, hay tandas que cualquiera con su coche de calle puede hacer dentro del circuito pagando lógicamente un precio que será para los fondos de Reyes Magos, tenemos también la final del campeonato de Andalucía de slalon, y en cuanto al rallye show, éste será por los caminos y viales del Circuito. El drift team será en el exterior del circuito, con coches haciendo derrapes. Todo un espectáculo, también habrá tandas VIP el sábado por la tarde. Ello coincide con la jornada de puertas abiertas de 9 horas a 14 horas, donde como todos los años, se puede dar una vuelta a la pista en bicicleta. Todo para recaudar fondos para la campaña de Reyes Magos”, ha indicado Sánchez, que ha apuntado que el pasado año este evento recaudó 34.000 euros entre todas las actividades y el objetivo es su-perar tal cantidad.

Ana Belén Morillo, en representación de los Reyes Magos 2026, ha agradecido al Consejo Local del Motor y al Ayuntamiento “esta nueva edición del evento ya que los fondos se destinarán a la campaña ‘Ningún niño sin juguete’ de Bienestar Social. Estamos volcados ya desde hoy mismo en la difusión de este evento y de la causa, apoyando al Circuito, dándolo todo para recibir a todas las personas interesadas en participar en actividades de todo tipo con el motor como telón de fondo, y que permiten también conocer nuestro Circuito”.