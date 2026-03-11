Cuatro derechos muy útiles que tienen los trabajadores: conocerlos ahorra conflictos

En no pocas ocasiones, algunos desacuerdos y conflictos en el trabajo con compañeros y jerefes tienen lugar a causa del desconocimiento de algunas leyes, sin existir intención consciente de engañar. De ahí que, las siguientes líneas resulten útiles a muchas personas que quizas ignoren cuatro derechos laborales que, Alberto Núñez Rangel, experto y divulgador, explica "sin líos". "La ley ya reconoce estos cuatro derechos. El problema es que casi nadie los ejerce. Y en laboral, quien no conoce sus derechos, negocia desde abajo", asevera.

Estos derechos pueden marcar la diferencia el día que lo necesites.

Derecho a solicitar la adaptación de jornada

No hay que confundirla con una reducción de jornada, dado que, el salario no baja. Incluye tres alternativas diferentes: cambio de turno, ajuste horario o teletrabajo parcia. En el caso de solicitar la adapatción de jornada, la empresa no puede dar una negativa como respuesta, salvo por razones organizativas o productivas.

Reducción de jornada por guarda legal (art. 37.6 ET)

La ley contempla la reducción de jornada entre el 15,5% y el 50% con protección frente al despido en los siguientes supuestos: cuando el trabajador o la trabajadora puede pedirla en el caso de tener hijos menores de 12 años, personas dependientes que no puedan valerse por sí mismas o familiares hasta 2º grado, cuando éste no trabaja.

Reconocimiento de la antigüedad, pese a trabajar de forma temporal

El Tribunal Supremo establece que todos los contratos temporales, parciales, prácticas... sucesivos y sin grandes interrupciones, computan para calcular la antigüedad, con impacto en trienios/quinquenios, en la indemnización, así como en concursos internos.

Derecho a ausentarte por deber inexcusable (Art. 37.3 d ET)

Este derecho incluye situaciones como asistir a una citación oficial en el juzgado o en alguna de las sedes de la Administración. También se ejerce a la hora de realizar trámites inaplazables de carácter público. Además, si el deber es inexcusable y no puede cumplirse fuera de la jornada labora, deberá ser retribuido por la empresa.