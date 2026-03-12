Claves "vitales" para prevenir enfermedades renales: controlar la tensión arterial y la diabetes

La alcaldesa, María José García-Pelayo, asiste a la mesa informativa instalada por la Federación Nacional ALCER, con motivo del Día Mundial del Riñón en el Hospital de Jerez.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del delegado de Salud, Tomás Sampalo, ha asistido este jueves a la mesa informativa instalada por la Federación Nacional ALCER, en el Hospital Universitario de Jerez, con motivo del Día Mundial del Riñón.

Bajo el lema 'Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo el planeta', esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia del cuidado preventivo y el apoyo a los pacientes con enfermedades renales.

Junto a García-Pelayo han estado el jefe del servicio de la Unidad de Nefrología del Hospital de Jerez, Lorenzo Perelló, así como Rafael Montañés y Alba Troncoso, representando al Colegio Oficial de Farmacia. También ha asistido una amplia representación de ALCER, fundación organizadora del acto, encabezada por Domingo García y Francisco Moreno, ambos trasplantados y socios de la misma.

Durante la visita, la alcaldesa ha mostrado su firme apoyo a la labor que realizan los voluntarios de ALCER, destacando su acompañamiento fundamental a las personas que atraviesan procesos de diálisis o se encuentran a la espera de un trasplante o trasplantados.

García-Pelayo ha hecho hincapié en el mensaje preventivo que los profesionales y voluntarios han trasladado durante la jornada. “Nos han dado dos claves vitales que todos debemos integrar en nuestra rutina: tomarnos la tensión periódicamente y mantener un control estricto de la diabetes. Pequeños gestos de autocuidado que salvan vidas y protegen nuestra salud renal”, ha afirmado la regidora, quien ha remarcado la necesidad "de ser donantes para ayudar en esta causa".

Asimismo, la alcaldesa ha querido felicitar de manera especial a los profesionales del Hospital de Jerez, y muy concretamente a los integrantes del Servicio de Nefrología, por su presencia activa en la mesa informativa. En palabras de la alcaldesa: “Vuestra presencia aquí hoy os engrandece. El hecho de que los especialistas estén con los enfermos y sus familias pone de manifiesto su compromiso humano y apoyo incondicional a esta causa”.

Con este acto, el Ayuntamiento de Jerez refuerza su compromiso con las entidades sociales y sanitarias, trabajando de la mano para mejorar la calidad de vida de los jerezanos y jerezanas.

Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios

Por otro lado, este jueves también se celebra el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, una jornada para concienciar sobre la violencia física y verbal que sufre el personal sanitario. Impulsado por el Consejo general de Médicos (OMC) en España, busca visibilizar las agresiones promoviendo tolerancia cero y mejoras en la seguridad laboral.

Al respecto de este Día, la alcaldesa ha querido expresar “mi apoyo incondicional y el de toda la ciudad de Jerez a nuestros profesionales de la medicina y del sector sanitario" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía indicando que “debemos cuidar a quienes nos cuidan. Bajo ningún concepto debe convertirse en una profesión de riesgo”.

“Desde este Ayuntamiento nos sumamos a vuestras reivindicaciones. Tolerancia cero ante las agresiones. Sigamos construyendo una sociedad que valore, respete y proteja a sus profesionales sanitarios, porque su seguridad es la garantía de nuestra salud”, ha concluido la alcaldesa.