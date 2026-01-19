El Club Filatélico Jerezano presenta su nueva imagen corporativa y los proyectos para su 50º aniversario

El Club Filatélico Jerezano celebraó el pasado sábado 17 de enero su asamblea general ordinaria de socios, en la que se se hizo balance del ejercicio 2025 y se presentaron las líneas de trabajo para el año 2026.

Durante el encuentro, con una concurrida asistencia de miembros, la junta directiva expuso el informe de actividades realizadas, destacando las exposiciones temáticas, las jornadas de trabajo y las ediciones de TuSellos que "han acercado la filatelia a un público cada vez más diverso". También se aprobaron las cuentas anuales y se ratificaron algunos cargos de la directiva.

En dicho acto se aprobaron todos los proyectos diseñados tanto de emisiones de series y TuSellos personalizados como de exposiciones, posibles matasellos e incluso la probable edición de un libro con la historia postal de Jerez y los 50 años del Club Filatélico Jerezano.

"Queremos que este año todas nuestras actividades estén enfocadas en nuestro aniversario", han señalado en una nota de prensa.

"En un paso más por nuestra renovación, uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación del nuevo logotipo del Club, que moderniza su imagen manteniendo la esencia de su tradición. Este cambio busca reforzar la identidad de la entidad y atraer a nuevas generaciones de coleccionistas en nuestro 50º aniversario. Se avecina un año cargado de actividades de altísima calidad que harán que la filatelia y el coleccionismo estén muy presentes en nuestra ciudad", adelanta la entidad.

Nuevo logo junto al anuncio del aniversario.

El presidente del Club, Jesús López,en su intervención, agradeció la implicación de los socios y simpatizantes, así como la colaboración de instituciones y entidades culturales de la ciudad. Asimismo, anunció que en 2026 se impulsarán actividades conjuntas con entidades y asociaciones culturales de Jerez para seguir difundiendo la pasión por la filatelia.

La asamblea concluyó con un animado turno de ruegos y preguntas, seguido de un espacio de convivencia en el que los asistentes pudieron intercambiar material filatélico y compartir experiencias. "Esperamos con los brazos abiertos a todos los interesados, no solo por la filatelia sino también por el coleccionismo en general", concluye el comunicado.