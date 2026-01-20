El Club Nazaret en Jerez estrena junta directiva

El Club Nazaret de Jerez ha elegido nueva junta directiva, "asumiendo con responsabilidad, ilusión y compromiso la labor de velar por el buen funcionamiento y el engrandecimiento de nuestro querido Club y de todos sus socios", apuntan en un comunicado desde el Club.

La nueva junta directiva queda constituida de la siguiente manera:

Presidente: Francisco Javier Cazalla Rubiales

Vicepresidente primero: Diego Bello Macías

Vicepresidente segundo: Miguel Ángel Márquez Rodríguez

Secretario: Manuel Ángel Pérez Orellana

Tesorero: Juan Blanco Zarzuela

Asimismo, forman parte de las distintas vocalías Ana María García de Veas Silva, José Manuel Flores Moscoso, Luis Miguel Barranco Tejero, César Fernández Santantón, José Carlos Franco Páez, Ester Torres Núñez, Juan Manuel Cabral Franco, Carmen García Cardeñosa y Francisco Javier Gómez Batista.

"El Club Nazaret, con sus magníficas instalaciones y su valor como espacio de convivencia, deporte y encuentro social, es un referente que merece seguir creciendo y mejorando día a día. Esta nueva junta asume el reto con vocación de servicio, apostando por el diálogo, el trabajo en equipo y la mejora continua del Club, siempre pensando en el bienestar y la participación de todos sus socios. Comienza una nueva etapa llena de ilusión, compromiso y esperanza. Con el apoyo de todos, estamos seguros de que la labor de esta junta contribuirá a fortalecer y engrandecer aún más el Club Nazaret. ¡Mucho ánimo y éxito en este camino que hoy comienza!", añaden en dicho comunicado.