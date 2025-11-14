La 'cocina de las tatas', el vídeo de Jindama que emociona

El restaurante Jindama ha sorprendido en redes sociales estos días con un sugerente vídeo con el que se pretende dar visibilidad a la cocina gitana. Manuel Loreto, chef y propietario del establecimiento gastronómico de la ciudad, ha reunido en su cocina a tres hermanas, Rosa Barea, Juana Barea 'La Gato' y Bastiana Barea. Su cometido, hacer un guiso con lo que encontrasen en la nevera, un objetivo conseguido y con creces.

Una imagen del vídeo.

Explica el post del vídeo que "en mi cocina, las tatas hablan claro, se ríen del dinero y se inventan un guiso con lo que pillan. Así es la cocina gitana de Jerez: humilde, improvisada y llena de verdad. Un plato de fideos, un rato de arte… y el sentío perdío", un ejemplo perfecto de la realidad visual que encontramos en él.

"Me están regalando algo con un valor incalculable", reconoce el propio Manuel Loreto, que en sus redes sociales ha convertido a estas tres hermanas, entre las que está su abuela, en verdaderas embajadoras de su cocina.

Jerez reivindica así, semanas después de ser reconocida Capital Gastronómica para 2026, su diversidad y riqueza culinaria.