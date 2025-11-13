Qué hacer en Jerez este fin de semana: del concurso de modelismo al teatro clown pasando por un Festival LGTBIQAP+

Imagen de la representación de 'Welcome & Sorry' de la compañía de teatro clown Ganso & Cía

Taller gratuito en Jerez para el pequeño comercio

La delegación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez ha convocado un taller práctico y gratuito dirigido especialmente al pequeño comercio local para que aprenda cómo alcanzar experiencias satisfactorias en la relación mercantil con sus clientes.

Este atractivo curso titulado 'Diseño creativo de experiencias de clientes exitosas' se ofrecerá de forma presencial en la sede de la delegación de Empleo de la avenida Álvaro Domecq la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025 de 19:00 a 21:00 horas.

Festival de Cultura LGTBIQAP+ Diverso Jerez

El Ayuntamiento colabora con Jerelesgay en una programación que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en diferentes espacios del centro de la ciudad para promover la diversidad, la inclusión y el respeto hacia las personas de la comunidad LGTBIQAP+. Se trata del Festival de Cultura LGTBIQAP+ Diverso Jerez, que ofrecerá proyección de cortometrajes, música, actividades gastronómicas y mucha diversión, con el objetivo de seguir sumando sensibilización y alianzas a favor de la diversidad y fomentando una ciudad cada día más libre de cualquier tipo de discriminación contra las personas LGTBIQAP+.

Programación del Festival de Cultura LGTBIQAP+ Diverso Jerez

El Festival de Cultura LGTBIQAP+ Diverso Jerez comenzará el jueves 13 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Palacio de Villapanés, con la proyección de varios cortos de temática LGTBIQAP+. Se trata de los cortometrajes ‘Luces del Arcoiris’, ‘Talifanes’, de Nicolás Gutiérrez, y ‘Amo cada átomo de tu cuerpo’, de Alejandro Lobo. Presentará este acto Minerva Lazangre. El viernes 14 de noviembre a las 20.30 horas, el café-bar El Bujio acogerá el concierto de Silvia Bouzo.

El sábado 15 de noviembre, a las 11 horas, se celebrará la actividad ‘Orgullo de Mercado’, en el que Minerva Lazangre y Ecclesia interactuarán con el público y luego cocinarán para ellos en el propio mercado. A las 18 horas, en la Plaza del Banco, tendrá lugar el ‘Peluquitas Fest’, con la colaboración de Pandora, con Naomi Nattrix; Denna Citron; Minerva Lazangre; Ecclesia; Drag Mia; Alyssa Larisa; Rosse Diavalon; DJ Joseppe de Pueblo; Manuela Versace; Victoria Exótica y Lola La Salvaora. También participará en este espectáculo la artista drag y plástica Onyx, conocida a nivel nacional por su participación en la segunda temporada de Drag Race España.

El domingo 16 de noviembre, a las 13 horas, se celebrará en la Plaza Cruz Vieja la I Ruta Gastronómica Arcoíris. Posteriormente, a las 16.30 horas tendrá lugar San Miguel En Tacones Free Tour Travesti, con Naomi Nattrix y Minerva Lazangre. Esta actividad consistirá en un recorrido guiado por los lugares más emblemáticos del barrio

Conferencia de Luis Mollá

La Real Academia de San Dionisio de Jerez continúa este jueves con el ciclo dedicado a la Armada Española, con motivo del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez. Esta nueva sesión del ciclo estará a cargo del capitán de navío de la Armada Luis Mollá Ayuso, con una conferencia que lleva por título 'Y la muerte en Trafalgar', que es una de las estrofas del himno de la Armada, la derrota en contraposición a la estrofa anterior 'En Lepanto la victoria', que apunta en dirección a los éxitos.

La conferencia versará sobre una serie de personajes famosos de nuestra historia naval que no obtuvieron todo lo que la Armada o la propia vida debió darles, así como sobre un grupo de barcos naufragados que quizás merecieron también mejor suerte. El acto tendrá lugar en nuestra la social de la Academia San Dionisio, calle Consistorio 13, Jerez, este jueves 13 de noviembre a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo

Presentación del libro Zoobotánico Jerez El sueño de Alberto Durán (1951-1969)

El Palacio San Dionisio – Sherry Gallery- en la Plaza de la Asunción acogerá este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas la presentación del libro Zoobotánico Jerez: el sueño de Alberto Durán (1951-1969) del escritor y periodista Fulgencio Arias y editado por Peripecias Libros. En el acto intervendrán María Higuero, directora del Centro Cultural Palacio de San Dionisio, Carmen Pina, delegada muniipal de Protección Animal y Antonio Aguayo, editor de Peripecios Libros.

Sinopsis: Hace setenta años, en el Puerto de Cádiz, alguien dejó abandonados cinco animales: un mono, dos avestruces y dos chacales. Nadie lo sabía, pero esa pandilla desorientada iba a cambiar la historia de Jerez. El Ayuntamiento de Jerez los compró, los llevó a los Jardines de Tempul,y allí empezó a latir lo que hoy conocemos como el Zoobotánico de Jerez. Fulgencio Arias se metió seis años entre legajos y polvo de archivo para contarlo en su libro.

Teatro: 'Flores de España'

El ciclo de actividades culturales sobre Memoria Histórica Democrática "Memorias del Silencio" continúa con su programación este viernes 14 de noviembre con la obra de teatro 'Flores de España' que representará la compañía "Los sueños de Faustino". Habrá dos pases, uno de mañana a las 11:00 horas, y otro de tarde a las 20:15 horas. La entrada para las dos funciones en la sala Compñaía es libre hasta completar aforo.

Semana Cultural por el Día Internacional del Flamenco

Jerez de la Frontera disfrutará de una atractiva Semana Cultural, entre el miércoles 12 y el doningo 16 de noviembre, dedicada al Día Internacional del Flamenco con una agenda completa de actividades.

Se da la circunstancia que este 2025 se cumplen 15 años de la Declaración de la UNESCO del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para acceder a toda la programación, pinche en el siguiente enlace.

Exposición Homenaje a la Mujer Gitana

Los Claustros de Santo Domingo acogen la exposición Homenaje a la Mujer Gitana organizada por la Asociación de Artistas Plásticos 'Pinceles'.

La muestra incluye obras de las siguientes artistas: María José Ojeda, Trinidad Gutier, Ana Moreno, Asun Almendral, Mercedes Rueda, Paz Sánchez, José A. Fdez. Lera, Ana Sánchez, Pilar García-Mier, Magdalena Delgado, Fidela Losada, María José Gutiérrez, Memé de la Calle, María Higuero, Francisco Peralta.

El horario de la expo es martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas Sábados: de 10 a 13.45 horas. Domingos, festivos y lunes: cerrado

Exposición de Alberto Belmonte e Inés Jiménez en el Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz inaugurará este viernes, 14 de noviembre, a las 19,30 horas, en el Campus de Jerez, la exposición 'Ángulos y manchas' de los ilustradores Alberto Belmonte (@albertobelmonte_illustration) e Inés Jiménez (@inesjimenez_illustration). Un diálogo visual entre dos estilos que exploran el color, la forma y la emoción desde distintas perspectivas. Se podrá visitar en el Edificio de Despachos y Seminarios, hasta el 23 de enero, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez

La Asociación Club Modelismo Jerez, en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez, organiza este fin de semana el XI Concurso de Modelismo Ciudad de Jerez en el Callejón de los Bolos. Este certamen es el último programado en el calendario de este tipo de concursos de modelismo que se desarrolla España y, gracias a su fama, participan profesionales de diversas comunidades autónomas. Esta muestra de modelismo se podrá visitar el sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas y el domingo por la mañana de 10 a 13:30 horas.

La entrada a este evento será libre y gratuita.

Doble cita en el teatro de La Gotera de la Azotea

El teatro de La Gotera de la Azotea, sito en la calle Molino de Viento 7, tiene programados dos eventos para este fin de semana. Por un lado, este viernes 14 acogerá la presentación del libro Arte y artistas flamencos del autor FernandoEl de Triana y editado por Círculo Flamenco de Madrid. El acto comenzará a las 19:30 horas con la intervención de Carlos Martín Ballester y Arturo Fernández Sensat. El cierre de la velada estará protagonizado por el cante de Tomás Rubivhi acompañado de su hijo Bernardo a la guitarra. La entrada es libre hasta completar aforo.

La otra actividad será la representación de la obra de teatro 'El último árbol' con los actores Marina Armario y César Deneken.

Sinopsis

En un mundo arrasado por una guerra interminable una mujer descubre un pequeño árbol, único vestigio de la naturaleza ya desaparecida. Decide cuidarlo en silencio, bajo la amenaza constante de drones y bombardeos. Al encontrarse con un hombre moribundo, lo invita a compartir esa misión imposible: proteger la vida en medio de la destrucción. Sin palabras, a través del cuerpo, el movimiento, el gesto y la música, la obra narra su lucha y su historia, y muestra que, a pesar de todo, quizás pueda seguir existiendo la esperanza.

La función está prevista el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas. El precio de la entrada asciende a 12 euros.

Tangos y romanceros en la sala La Quemá

La sala La Quemá (Plaza Quemada, 5) propone dos actividades tan diferentes como atractiva, tangos y romanceros del Carnaval de Cádiz. La primera cita será este viernes 14 con Tangos del mundo, un espectáculo con Lucio Claros, Aylén Gerull y Melchor Campuzano. Lucio Claros estudió guitarra en Buenos Aires, Argentina, y es conocido principalmente como un virtuoso guitarrista y guitarrón que ha tocado con diversas orquestas y grupos de tango. Aylén Gerull es la encantadora dueña de un estudio vocal, soprano y una apasionada cantante de tango. ¡Les espera un concierto animado e íntimo, con traducciones y comentarios de tangos argentinos!, avisan los dos. Sobre las tablas les acompañará Melchor Campuzano.

La otra propuesta es el romancero carnavalesco 'Camina o revienta' de los autores Kiko Butrón y Txapela y con el que alzaron con el primer premio del Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2025. El romancero cuenta las peripecias que padecen como conductores del autobús de línea número 2 que recorre buena parte de la ciudad de Cádiz.

Ambos espectáculos arrancarán a las 21:00 horas. Las entradas constan de un donativo de 10 euros y se pueden hacer reservas previas en el whatsapp 676 758 188.

Planes en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez acogerá del 12 al 15 de noviembre la I Mesa Redonda 'Tartessos, Año 0', un encuentro que reunirá a especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar los orígenes de la cultura tartésica y el papel del yacimiento de Asta Regia en la historia antigua de la Península Ibérica. La entrada es libre hasta completar aforo.

Viernes 14: Habrá una visita teatralizada llamada 'En el mes de los difuntos, ritos funerarios' a cargo de la compañía Ida y vuelta a las 20:00 horas. El aforo es limitado así que se requiere cita previa en el número de teléfono 956 14 95 60

Sábado 15: Dentro de la actividad Conoce tu patrimonio, se realizarán dos rutas con el nombre 'Jerez de muerte', una a las 10:30 horas y otra a las 12:00 horas. El punto de encuentro es la Plaza de la Asunción.El aforo es limitado así que se requiere cita previa en el número de teléfono 956 14 95 60

Welcome & Sorry en el Teatro Villamarta

Welcome & Sorry es un espectáculo de teatro de calle interpretado por los actores Gorka Gansoy Cecilia Paganini y que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. "Es una comedia gestual en clave de Clown para todos los públicos", avisan desde la dirección.

Dos amantes del Teatro representarán Hamlet con total fidelidad al original. El tener que hacer el trabajo de una docena de artistas y técnicos, el representarlo en la lengua de Shakespeare, el no tener talento ni habilidades no serán impedimento. ¿O si? Si William levantara la cabeza…. quizás no estaría orgulloso pero al menos se echaría unas risas.

La función de la compañía Ganso & Cía en el vestíbulo del teatro Villamarta comenzará a las 12:00 horas del domingo 16 de noviembre. Las entradas tienen un coste de 15 euros y están puestas a la venta en el siguiente enlace.