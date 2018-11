Dionisio Díaz: “No tengo en mi hoja de ruta dimitir del cargo”

El presidente de la Unión de Hermandades, Dionisio Díaz ha desmentido el último de los comentarios y rumores que se han establecido en la actualidad cofrade de la ciudad. No se sabe ni cómo ni dónde, los batiburrillos cofrades comenzaron a ponerle fecha al día en el que presidente abandonara su despacho en Curtidores. Puesto este medio en contacto con Díaz, el presidente es tajante al afirmar que “no entra en mi hoja de ruta. No tengo ni la más remota idea de quién ha podido sacar este comentario que ni tan siquiera se ha expuesto en las reuniones del consejo”. En este sentido, todo continua igual en cuanto a fechas para este consejo que lo daban por finiquitado para después de la Semana Santa de 2019. El presidente, sin embargo, sí ha querido manifestar que “posiblemente no estaremos los cinco años que estipulan las normas. Así que como siempre he manifestado, estaremos, casi con total seguridad, hasta después de la Semana Santa de 2020”.

Por otro lado, en cuanto al reglamento de régimen interno que se ha estado redactando por parte de una comisión de hermanos mayores, manifestar que están ya finiquitados y serán próximamente puestos en conocimiento de los miembros del pleno para su repaso y posibles enmiendas. Se preve que sea en el próximo pleno de toma de hora cuando, una vez corregidas las posibles enmiendas, se exponga al voto para su aprobación y elevación a la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.

Por último, el presidente del consejo diretivo también ha querido aclarar a este medio que tampoco está en la hoja de ruta de este consejo elevar otro proyecto de carrera oficial. En este sentido, queda, al menos claro hasta el momento, que Aladro será el comienzo de la misma hasta el año 2020. “Ni aunque me lo pidan los hermanos mayores pienso elevar ni convocar pleno alguno para un nuevo diseño de carrera mientras presida el consejo directivo”, apostilla.