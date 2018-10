Las permutas en la Semana Santa de Jerez

Variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas. Esa es la tercera entrada que hace la Real Academia de la Lengua cuando se busca la palabra ‘permutar’. De eso mismo se trata en el mundo de las cofradías cuando de hacer un cambio se hace necesario en el orden de las cofradías que van a la Catedral para hacer estación de penitencia.

La pasada semana, las hermandades de las Tres Caídas y el Prendimiento hacían público el acuerdo al que habían llegado para permutar en el orden de paso. De esta manera, el Prendimiento logrará llegar mucho más temprano a la parroquia de Santiago y las Tres Caídas llegará algo más tarde a San Lucas, pero también saldrá a una hora menos temprana. Y, sobre todo, cuando vuelva por el barrio de San Mateo, no irá tras la cofradía de Santa Marta que, como hermandad de capa, lleva unos ritmos distintos a las de túnica negra como es el caso de la cofradía de San Lucas.

Se trata de una prueba para la próxima Semana Santa y tras el desarrollo de la permuta se estudiará para próximos años.

En Jerez existen un buen número de permutas que se van desarrollando en todas las jornadas de la Semana Santa. La primera en mencionar sería la del Domingo de Ramos. Una jornada que debe de abrir la hermandad de la Borriquita, siendo permutadas las hermandades del Perdón y Pasión que, siendo menos antiguas, pasan por detrás por ser lo más adecuado litúrgicamente.

Por otro lado, pasando a la jornada del Lunes Santo, la hermandad de la Viga permuta con la de Amor y Sacrificio. Cada año, la hermandad de la Catedral envía venia por escrito a Madre de Dios para hacer la permuta correspondiente.

En la jornada del Martes Santo, hubo un año con permuta. Fue la Clemencia con la Defensión. Permuta que no se llegó a culminar al llover en esa jornada y no llevarse a cabo. Al año siguiente, no se pidió venia alguna y se volvió a lo que manda el cánon cofrade. Las más nuevas por delante para que cierren las más históricas. Con la excepción de la Madrugada en el que el orden se torna al contrario. Es decir, las más antiguas pasan primero y las menos en último lugar.

El Miércoles Santo tendrá el próximo año la permuta de las Tres Caídas por el Prendimiento. El Jueves Santo la permuta está en la hermandad de la Veracruz que pasa la primera. La hermandad de la Redención permuta para pasar en segundo lugar por la carrera oficial.

En la Madrugada, la permuta la encontramos, por un lado, entre las cofradías del Santo Crucifijo y las Cinco Llagas. Hasta hace unos años, un nazareno de San Miguel entraba en San Francisco para solicitar la venia. Una bonita tradición que se perdió. Por otro lado, la Buena Muerte permuta con la Yedra alterando el orden de paso. Es decir, la cofradía de negro pasa por delante para dejar el último capítulo a la populosa y elegante cofradía de La Plazuela.

Por último en la jornada del Viernes Santo, el pasado año se hizo una permuta entre las hermandades de la Soledad con el Cristo de la Expiración. Una permuta que todo hace prever que se hará también este año al funcionar positivamente.