Juan Carlos Carrasco: “Se tienen que pensar una nueva fecha para no pisarse”

Juan Carlos Carrasco es, sin duda, uno de los escasos referentes que quedan en la Feria del Caballo de hosteleros jerezanos que siguen trabajando esta fiesta con establecimientos propios junto con muy pocos otros, como por ejemplo Paco Lechuga. Juan Carlos Carrasco confirma lo que asegura el presidente de los caseteros andaluces, José David Martín. El jerezano manifiesta que “los hosteleros jerezanos somos cada vez menos en la Feria, en la actualidad somos poquísimos”. El hecho de que la Feria de Sevilla y Jerez monten fechas y se celebren en semanas consecutivas no es de su agrado. “La coincidencia no es buena, en mi opinión considero que se lo tienen que pensar”. A este respecto apunta que “hay mucha gente que se busca la vida en Sevilla, de otro lado están los suministradores de productos, a los que tampoco les convence la idea. No en vano, hace tres o cuatro años hubo casetas que tuvieron serios problemas para encontrar suelos para las casetas e incluso baños. Y lo que sucede es que se disparan los precios. Si hay un fin de semana de por medio la situación cambia a mejor de una forma increíble”.

Juan Carlos Carrasco, buen conocedor del enorme esfuerzo que supone trabajar en una feria, asegura que “jamás contrataría a alguien que viniese de trabajar de Sevilla sin que hubiese descansado unos días antes. Es mucho trabajo y mantener el esfuerzo dos semanas es imposible”.

Al igual que el presidente de los caseteros, Carrasco (actual chef del Hotel Sherry Park) asegura que “hay problemas para encontrar personal cualificado para trabajar. Este verano hemos tenido difícil encontrar profesionales, ha habido mucha demanda por parte del sector turístico y ha sido difícil cubrir”.

Cuando lleguen las ferias “también va a ser difícil encontrar profesionales. Sevilla y Jerez son dos celebraciones muy potentes. Quien haga una no va a hacer la otra. Van a tener que decidirse por una u otra. Creo que deberíamos facilitar las cosas con las fechas. Repito que yo no contrataría a quien me llegara de Sevilla. Con los cacharritos pasará exactamente igual. Y no es lógico”.