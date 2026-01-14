Ángel Estella, intensivista del Hospital Universitario de Jerez, premiado por el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz

El Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz ha fallado los Premios Gaditanos del Año 2025, reconociendo en la modalidad de Ciencias al médico Ángel Estella, una de las figuras más destacadas de la medicina intensiva y las enfermedades infecciosas a nivel nacional.

Ángel Estella es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez y coordinador de la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos de este centro hospitalario. Su trayectoria profesional está marcada por una intensa labor asistencial, docente e investigadora, avalada por numerosos premios, conferencias y más de 150 publicaciones científicas de carácter internacional.

Más allá de sus logros académicos y científicos, destaca su compromiso por los pacientes que le han convertido en un referente en ética clínica, ámbito en el que ha desarrollado una contribución especialmente relevante. Durante la pandemia de la COVID-19, Estella coordinó el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva (SAMIUC), desempeñando un papel clave en la promoción de la toma de decisiones éticas en uno de los periodos más complejos y convulsos para el sistema sanitario.

En aquellos momentos de máxima presión asistencial, su labor fue decisiva para impulsar en las UCI una comunicación compasiva, el acompañamiento a los pacientes graves y el respeto a los valores y derechos de las personas en situaciones críticas y en los estadios finales de la vida. Su ejemplo demostró que era posible mantener una medicina humanizada, incluso en los peores días de la pandemia, reforzando el compromiso ético de los profesionales sanitarios con los pacientes y sus familias.

En palabras del premiado, los reconocimientos en la profesión médica nunca pueden ser individuales, detrás de cada investigación clínica hay una inmensa labor oculta de los clínicos asistenciales que a diario atienden a los pacientes. "En mi caso quisiera compartir este reconocimiento con los profesionales sanitarios de la UCI y del Servicio de Urgencias de Jerez, áreas asistenciales muy tensionadas que merecen toda mi admiración. Mi agradecimiento al Ateneo de Cádiz por esta distinción es enorme, me siento honrado de recibir este logro que sin duda es compartido con las instituciones que apuestan firmemente por la investigación y me han dado la oportunidad de trabajar en este campo, estas son tanto la Facultad de Medicina de Cádiz como el instituto INIBICA, y la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos del Área Sanitaria de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz que tengo la suerte de coordinar en los últimos años", subraya Estella.

En el plano personal, "es inevitable recordar a aquellas personas a las que le debo mi formación y haber llegado hasta aquí, el equipo de la UCI que lideró Ántonio Jareño y que tanto me enseñaron, y a Luis Pérez Fontaiña que fue nuestra referencia en las Urgencias de Jerez. Nos dejaron el desafío y la encomienda de seguir abriendo puertas a tantos profesionales con talento investigador que necesitan oportunidades para desarrollarse en este campo. Se trata por tanto de un premio muy repartido entre todos y cada uno de los compañeros con los que tengo la suerte de trabajar y a los que tenemos la obligación de darles oportunidades, porque investigar es una obligación ética orientada a mejorar la vida de las personas a las que atendemos".

El Ateneo de Cádiz reconoce así no solo la excelencia científica de Ángel Estella, sino también su grado de compromiso, dedicación y humanidad, valores que han marcado su carrera y que lo convierten en un referente indiscutible de la medicina contemporánea en la provincia y en el país.