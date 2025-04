Coleccionar, una pasión sin límite de edad

En estos meses de Cuaresma hemos visto a muchos niños, pero también mayores, coleccionando y quedando en determinados lugares para intercambiar las llamadas Holy Cards, esas estampas de la Semana Santa que llevan causando furor entre muchos jerezanos desde hace un par de años. Lo mismo ocurre anualmente con las clásicas cartas de fútbol de Panini, esas estampas de futbolistas de la Liga española que muchas personas coleccionan. Esta pasión, coleccionar, es la que une desde 1977 a los socios del Club Filatélico Jerezano, una asociación de apasionados por los sellos pero que también tiene otras vertientes.

Su sede, situada en el centro vecinal de la Milagrosa, se convierte cada sábado a partir de las 11 de la mañana en un punto de encuentro para los 47 miembros de este colectivo, "además de todos los simpatizantes que nos visitan a menudo porque pasan por aquí para cambiar e intercambiar cosas. También hay gente que viene a comprar o a vender e incluso para informarnos de algún descubrimiento o novedad que hayan encontrado", destaca Jesús López, su presidente.

El objetivo fundamental de este club es coleccionar "y se colecciona cualquier cosa. Evidentemente, nuestro punto fuerte son los sellos, pero también hay gente que coleccionan otras cosas, desde etiquetas de botellas a postales de la ciudad".

Algunos de los sellos propios que ha realizado el club sobre Jerez. / Manuel Aranda

Pero si de algo están orgullosos los 47 miembros que componen el Club Filatélico Jerezano es de poder participar cada año en la iniciativa creada en 2008 por Correos España y que les permite sacar sus propios sellos. "En estos últimos años hemos sacado temas propios de Jerez, como el aniversario de La Salle, el aniversario de la Escuela Ecuestre e incluso el 75 aniversario del Xerez CD, el aniversario de los bomberos, de la Orquesta Álvarez Beigbeder, el Club Nazaret, la subida del Xerez CD a primera, el aniversario de Radio Jerez...Además, todos los años hacemos uno exclusivo dedicado a la Navidad.

"En total, hemos hecho ya más de ciento y pico de sellos, desde instituciones a hermandades, e incluso de personajes jerezanos, porque además son sellos reales, es decir, de curso legal, lo que pasa es que es una edición muy limitada y que la distribuimos nosotros. Normalmente, se hacen unos 200 sellos por unidad". Además, dentro de este proyecto, el club intenta siempre de manera paralela "realizar una exposición".

Su última gran apuesta es la serie dedicada "al patrimonio monumental de Jerez. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer uno del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen y otro del 500 aniversario de la construcción del puente de la Cartuja en colaboración con el Ayuntamiento". También, durante el próximo mes de noviembre "estamos trabajando, en colaboración con la Orden de Santa Bárbara, en un exposición que ellos van a dedicar a la Armada, y para ello hemos pedido autorización a Correos para crear una serie de sellos conmemorativos de ilustres marinos jerezanos".

Algunas de las colecciones de sus miembros. / Manuel Aranda

"El primer que vamos a hacer es de Juan Manuel Durán González, que tiene su monumento en la Plaza de las Angustias y la gente no sabe ni quién es", añade Antonio Tenorio. "Ya nos ha dado el visto bueno el Almirante de la Flota y va todo muy bien".

Durante estos 48 años de vida que tiene el club jerezano destaca también el hecho de estar federado, algo que le permite intercambiar con cualquier otro club similar de España cualquier material. "Eso es algo muy importante, porque al pertenecer a la Federación, podemos solicitar cualquier trabajo o exposición que se haya hecho en otra parte del país. Por ejemplo, cuando hemos hecho una exposición de sellos del motor, hemos pedido a la Federación material y nos lo han enviado de toda España", destaca Jesús López.

Proyectos a nivel educativo-cultural con el Ayuntamiento

Uno de los objetivos que el Club Filatélico Jerezano se ha marcado para este 2025 es acercar el coleccionismo a los colegios. Su intención es llevar a cabo diversas exposiciones itinerantes en los centros educativos de la ciudad que sirvan para que los más pequeños conozcan el coleccionismo. "Hace poco tuvimos una reunión con Paco Zurita, le trasladamos la idea, y esperamos poder llevarla a cabo, tanto con Cultura y Educación. Hemos planteado una serie de actividades conjuntas y explicar también a los niños al mundo de los sellos e incluso plantear un certamen para ellos y que el ganador pueda editar ese sello".

"También hemos propuesto hacer exposiciones de sellos de Navidad e incluso en Villapanés, en función de la fiesta que se celebre, Semana Santa, La Vendimia y demás, pues poder montar una exposición itinerante con sellos dedicadas a ellas", relata José Carlos Palacios.

Otra imagen de los miembros del club en su sede. / Manuel Aranda

Coleccionar, pura pasión

La mayoría de los miembros del club coleccionan "desde que éramos niños", comenta. "Yo coleccionaba ya cosas con diez años, imagínate", apunta su presidente Jesús López. Pero además de los sellos, el club está abierto a todo tipo de colecciones. Manuel Romero Monroy, uno de sus socios, nos cuenta que entre sus aficiones, al margen de los sellos, está "coleccionar estampas antiguas de la Virgen del Carmen, tengo aquí las que se hicieron durante el 25 aniversario, las del 50, las del 75 y este año que se conmemora el centenario de su coronación espero tener algunas".

Otras de sus colecciones son "vitolas de vinos, monedas turísticas, estampas religiosas, recordatorios de bautismo, etiquetas....". "Como colecciones una cosa, al final acabas coleccionando muchas más", interrumpe Antonio Tenorio, "y hoy día más, que el más fácil contacto con otras personas que también coleccionan".

Entre las colecciones más raras encontramos "las pegatinas que se les ponen a las frutas, las tarjetas de fallecimiento, los horarios de Semana Santa, los sobres de azúcar que dan con el café, calendarios de bolsillos, posavasos, marcapáginas o las tapas de cava o incluso muchas relacionadas con las bodegas de Jerez. De hecho, hay gente que coleciona cartas sobre cómo se trabajaba en 1800 el negocio de las bodegas, y en esos documentos se han caído muchos mitos del vino de Jerez, por ejemplo, se habla de que el brandy aparecía por primera vez en 1845 y nosotros tenemos cartas de 1803 donde ya estaban vendiendo brandy al norte. Como esas, muchas. El coleccionismo es cultura, entretenimiento y además, gracias a él se conserva parte del patrimonio, si no es por los coleccionistas, algunas cosas desaparecerían. El problema es que a veces parece, al menos aquí en Jerez, que si no eres historiador, tu conocimiento no sirve de nada. Perdona, no seré doctor en Historia pero tengo este documento".