Colecta especial de sangre en la barriada del Parque Atlántico

Las navidades y los miles de contagios por la variante ómicron de la covid han reducido las reservas sanguíneas hasta niveles alarmantes en muchos centros de transfusión, que han lanzado llamamientos urgentes a la población para que acuda a donar y evite que la sanidad se paralice al tener que suspender intervenciones, urgencias o trasplantes.

Por ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital de Jerez, ha organizado una colecta especial de sangre en la barriada jerezana del Parque Atlántico el próximo martes 18 de enero.

El local de la asociación de vecinos, situado en la plaza Arlés, estará abierto por la tarde de 17:30 horas hasta las 21:30 horas.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células recuerda además que el Hospital de Jerez está abierto de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas en horario laboral para la donación de sangre