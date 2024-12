Colecta de sangre por Navidad en los Claustros de Santo Domingo de Jerez

Jerez/El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz organizará una colecta especial de donación de sangre por Navidad en los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera el próximo jueves 19 de diciembre de 2024 en horario de mañana y tarde.

El histórico inmueble abrirá, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, en horario de mañana de 10:00 horas a 14:00 horas y de tarde de 17:30 horas a 21:30 horas.

Desde el CTTC de la provincia de Cádiz se recuerda que "la sangre es un tejido líquido muy necesaria y vital para atender a determinados pacientes en su patología y por el momento no se puede fabricar. Es muy importante poseer unas reservas de sangre en nuestros hospitales que nos permitan saber que a ningún paciente le falte la sangre que necesite en su patología. Por otra parte, se acerca una festividad muy importante como es la Navidad en el que disminuyen drásticamente el número de donaciones de sangre".

"En estos momentos se necesitan sangre de todos los grupos sanguíneos. También es muy necesaria la incorporación al sistema de donantes nuevos, para ir compensando con las personas que son donantes habituales y no pueden donar más" añaden en un comunicado.

Cartel de la colectra especial de sangre organizada en los Claustros de Santo Domingo

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.