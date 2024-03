Los padres del colegio Gloria Fuertes recogen firmas contra el comedor: "Tienen que compartir un plátano entre dos alumnos"

Un plátano por cada dos alumnos, verdura prácticamente inexistente, pescado con muchas espinas, poca cantidad en los platos principales... Padres de alumnos del colegio Gloria Fuertes vuelven alzar la voz contra la calidad y la cantidad de la comida del comedor. Hace un mes, fueron las familias del CEIP La Unión las que criticaron el servicio, siendo en ambos centros el mismo catering Aramark.

Las familias han comenzado a movilizarse y a recoger firmas a través de la plataforma change.org, uniéndose a otros muchos centros escolares de Andalucía bajo el lema 'Comedores Dignos'. "Los niños se quejan de que les ponen poca cantidad, de hecho llegan a casa y quieren comer. En el comedor tienen que compartir los postres porque no hay para todos, como por ejemplo los plátanos, que ponen uno para cada dos alumnos. Además cuando toca yogur siempre son de coco", denuncian padres del Gloria Fuertes.

"El otro día tocaba cuscús con verduras. Le pregunté a mi hija y me dijo que de verduras unos tres trozos. Además, nos hemos enterado de que ha habido días que en el menú ponía caballa y al final en el plato hay palometa. Los niños también cuentan que el pescado tiene muchísimas espinas y que el puré, sea de lo que sea, siempre tiene color amarillo y sin apenas sabor. Es horroroso", relata una madre afectada.

"Están jugando con la salud de los niños. A nosotros nos dicen que no ponen cosas fritas porque son malas, pero también es perjudicial no dar la cantidad de proteínas necesarias, verduras, lácteos... y en una cantidad adecuada. La calidad es baja, cantidad no hay. Hay que hacer algo", reclaman las familias.

Una madre de una pequeña del ciclo Infantil cuenta que "para que mi hija se dé cuenta de estas cosas, ya tiene que ser llamativo...". "El comedor es una necesidad para muchas familias y los padres al final no están tranquilos con lo que están comiendo sus hijos. No es algo que digamos sólo nosotros, es que así hay muchos colegios en España y tampoco es algo puntual, viene de hace años. Algo hay que hacer porque los niños califican la comida de 'incomible'", aseguran.

Que vuelva el olor de comida recién hecha

La plataforma creada en change.org a la que se ha unido el colegio jerezano describe que: "Nuestro objetivo inmediato es la mejora de la calidad de las comidas en los comedores escolares de los centros públicos, sea cual sea su formato, pero especialmente los gestionados bajo el sistema denominado de "línea fría". Entendemos que este sistema no es el adecuado para ofrecer a los niños y niñas un mínimo de calidad en los alimentos y elaboraciones debido a que los platos se elaboran días antes de ser consumidos y tienen que ser reconstituidos en los comedores escolares, la mayoría de ellos, sin medios suficientes para poder hacerlo correctamente".

"Consideramos que las Administraciones Públicas responsables (Consejerías competentes en materia de Educación y Salud de la Junta de Andalucía) no disponen de sistemas de control suficientes para verificar el correcto cumplimiento de las medidas, tanto nutricionales como sanitarias", añade la plataforma en su perfil de ''Comedores Dignos'.

Asimismo, muestra su apoyo a la plantilla de monitores de los comedores y subraya que "nada nos gustaría más que el olor a comida recién hecha volviera a ser una realidad en nuestros colegios. Por ello, nuestras acciones no cesarán hasta garantizar que en cualquier centro público de Andalucía los niños y niñas de los comedores escolares estén correctamente alimentados".