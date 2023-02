"En una simple revisión, el dentista puede diagnosticar un cáncer oral o una diabetes"

El Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz celebra este sábado, 4 de febrero, la festividad de su patrona, Santa Apolonia, en las Bodegas González Byass. Durante el acto, el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, recogerá su reconocimiento como Colegiado de Honor y tomarán posesión los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Cádiz, con el jerezano Ángel Carrero al frente como presidente.

"No reconocemos al señor Aguirre su parte política, sino su labor como médico, hombre de Colegio. Reconocemos sus méritos y su reconocida dedicación en el ámbito sanitario, colegial e institucional, y más recientemente, su especial compromiso y labor realizada en defensa de la salud de los andaluces al frente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía durante el periodo 2019-2022”, subraya Carrero.

Durante la pandemia "nos cogió, como a todo el mundo, sin saber lo que estaba pasando. De un día para otro Sanidad nos dice que le hace falta nuestra ayuda y todos los dentistas de Cádiz donamos el material de protección que teníamos. Todo lo que teníamos. Nosotros teníamos que seguir trabajando pero con problemas de suministro, porque de haber cerrado las clínicas hubiera sido un colapso para la Seguridad Social tremendo", recuerda Carrero.

Los dentistas colegiados se defienden de las denuncias de muchos pacientes que han visto interrumpidos sus tratamientos en ciertas clínicas dentales. El presidente del Colegio subraya que en esos casos "hablamos de sociedades que no tienen un funcionamiento ético. No quiero hablar de siglas comerciales de ninguna, pero a los resultados me remito. Es muy raro que una clínica privada de un dentista deje desamparado a un paciente".

"Nosotros desde el Colegio de Dentistas voluntariamente hemos hecho informes de la situación que tenían algunos pacientes para evitar que les siguieran cobrando la financiación de los tratamientos en esas clínicas que cerraban", añade Carrero. Desde el Colegio reclaman "más control por parte de la Administración para que las clínicas dentales, en más del 50%, estén en manos de profesionales de la odontología".

Hablar de salud dental no es sólo hablar de estética. "Ahora se le da mucha importancia a la estética, pero la boca no es sólo estética, es salud. En una simple revisión se puede diagnosticar un cáncer oral o una diabetes. En la boca clínicamente podemos valorar lo que pueden ser enfermedades sistémicas a largo plazo. Por eso es importantísimo ir al dentista cuando no te duela nada".

¿Y los niños? ¿Cuándo deben empezar ir al odontopediatra? "Los niños tienen que ir al dentista cuando antes, acompañar a sus padres, que se habitúe a ver al dentista, al auxiliar, el sillón del dentista... Para que el día que le haga falta no vaya con miedo. Es importante que los niños vayan desde que no son pacientes".

Hoy día no son pocos los anuncios de las nuevas ortodoncias invisibles. Carrero señala que "todas las técnicas van evolucionando, lo importante es saber quién realiza estos tratamientos. ¿Quién está detrás de todas las marcas que salen ahora? Yo voy a un ortodoncista colegiado y cuando tenga un problema sé a dónde y a quién me tengo que dirigir. Que me envíen una ortodoncia por correo... ¿y si tienes un problema qué ocurre? Y ya no hablemos de los productos de blanqueamientos que venden por internet... Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero al final recurren a nosotros cuando algo va mal".

Desde el Colegio de Dentista hacen hincapié en la prevención: "Si vas con regularidad al dentista es muy difícil que tengas problemas en la boca. Lo recomendable, en una boca sana, es una revisión y una limpieza al año. Hay que ir sin miedo al dentista".

"De por sí es una especialidad cara, pero si se va con frecuencia no lo es. Y es cara porque además no la cubre la Seguridad Social. Cubre una cirugía cardiaca, un transplante de hígado, un cambio de sexo, pero no cubre un tratamiento integral de la cavidad oral cuando también hablamos de salud", denuncia Carrero. El presidente de los dentistas de la provincia añade que "una de nuestras luchas es que la Seguridad Social amplíe la cobertura, y si la sanidad pública no tiene medios para eso que firme convenios con las clínicas privadas". Luchar contra el intrusismo y reforzar la formación de los colegiados son otros de los retos de la entidad provincial.