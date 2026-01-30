El colegio La Salle Buen Pastor inunda Jerez de "gotas de compromiso" por la Paz

El alumnado y el personal del Colegio La Salle Buen Pastor han celebrado este viernes una intensa jornada dedicada al Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Bajo el lema del curso 'De compromiso en compromiso', la comunidad educativa ha reafirmado su papel como "artesana de la paz" a través de reflexiones, juegos cooperativos y un acto institucional cargado de simbolismo.

El día comenzó en las aulas con momentos de interioridad adaptados a cada edad. Mientras los más pequeños de Primaria reflexionaban con el cuento 'Un mundo en Paz', los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos profundizaron en conceptos como la inclusión, el respeto y la convivencia, apoyados por materiales de la campaña de Save the Children.

El elemento central de la mañana fue un gesto común: cada alumno escribió un compromiso personal de paz en una "gota de agua" de papel. Estas gotas representan las pequeñas acciones diarias —como escuchar más o hablar con respeto— necesarias para "regar" la convivencia en el centro y en el mundo.

La jornada continuó con los 'Juegos de la Paz', donde el alumnado de Primaria participó en dinámicas cooperativas dirigidas por los estudiantes de 4º de ESO. Actividades como evitar que "caigan los frutos del árbol" o el "juego del aro" subrayaron la importancia del trabajo en equipo y el apoyo mutuo frente a la competitividad.

Debido a la inestabilidad meteorológica, el acto central se trasladó al salón de actos, (estaba pensado hacerlo en la Plaza del Mamelón, a los pies de San Juan Bautista de La Salle) donde el 'árbol del compromiso' presidió el escenario. La directora del centro, María Eugenia Vázquez, inició el acto con una profunda reflexión, invitando a todos los presentes a mirar el mundo con valentía y a no quedarse de brazos cruzados ante las dificultades actuales.

Tras sus palabras, los delegados de pastoral de cada curso fueron depositando sus "gotas de compromiso" en la maceta de un árbol que, simbólicamente, pasó de estar marchito a lucir frutos de alegría y solidaridad. Acto seguido, se procedió a la lectura de un emotivo Manifiesto por la Paz, protagonizado por los alumnos Álvaro Carballat (2º BACH), Lucía (3º ESO), Rocío Bustos (5º EP) y Daniel Borderías (3º EP). En su lectura, alzaron la voz para pedir que "el diálogo gane a las peleas" y declarar que la paz se construye trabajando juntos.

Como mensaje final de esperanza, el delegado de Pastoral, Miguel Ángel López, compartió una lectura del Evangelio (Jn 7, 37s), y animó a toda la comunidad educativa a llenar sus corazones de "agua viva" para convertirse en auténticos sembradores de paz en el mundo.

La jornada concluyó con un canto colectivo al ritmo de 'No dudaría' de Antonio Flores, "enviando un mensaje claro desde el corazón de Jerez: el compromiso de La Salle Buen Pastor por un mundo más justo permanece más vivo que nunca".