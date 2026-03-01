Colocación de la primera piedra de la futura casa de hermandad del Soberano Poder de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido a la Función Principal del Instituto de la Hermandad del Soberano Poder y al acto de colocación de la primera piedra de su futura casa de hermandad, acto que ha sido bendecido por el obispo de la Diócesis Asidonia-Jerez, José Rico Pavés.

Al acto han acudido miembros del Gobierno local y del resto de la Corporación Municipal, la Junta de Gobierno de la Hermandad, hermanos y devotos, y representantes del tejido asociativo del barrio de La Granja. El edificio se ubicará en unos terrenos de la calle Huelva, de 492 metros cuadrados de superficie, que fueron cedidos en su día por el Ayuntamiento en régimen de concesión administrativa.

La alcaldesa ha felicitado a todos los hermanos por su constancia y "su fe en este proyecto y por su compromiso con el barrio, manteniendo viva una devoción durante años y que hoy se hace más presente aún en este gran momento que estamos viviendo; la colocación de esta primera piedra inicia para todos un periodo ilusionante porque va a propiciar, que por fin, veáis cumplido vuestro sueño de contar con unas instalaciones dignas y funcionales, acordes con vuestras necesidades actuales y con la actividad que desarrolláis durante todo el año”.

Durante su intervención, García-Pelayo ha querido subrayar "el valor simbólico y social de este proyecto para la ciudad y, en particular, para la barriada de La Granja, porque hoy no sólo asistimos a la colocación de una primera piedra, sino que también levantamos, entre todos, un espacio de encuentro, de fe y de convivencia que os va a permitir ampliar y mejorar vuestras actividades de culto, formación y acompañamiento espiritual”.

En este sentido, la regidora ha subrayado que esta nueva casa de hermandad “será un espacio abierto de encuentro para todos, en el que la tradición, la solidaridad y la participación ciudadana se darán la mano, contribuyendo, además, a reforzar la convivencia y la vida asociativa y comunitaria del barrio”.