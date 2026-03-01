Una quincena de cambios de capataces en esta Semana Santa

Para esta Semana Santa habrá una quincena de cambios al frente de los llamadores de los pasos que procesionan en Jerez. Los últimos se produjeron a principios de este mes de manera sorpresiva.

Uno de ellos fue en al palio del Patrocinio, de la Hermandad de Santa Marta. Entre las primeras decisiones que adoptó la nueva junta de gobierno de la corporación radicada en San Mateo fue la ratificación de David Grilo al frente del palio. Sin embargo, tras celebrarse la ‘igualá’ decidió cesarle por “los hechos y actitudes que sucedieron” en esta convocatoria al considerar que “no se ajustan a los valores, formas y principios” de la corporación. Días más tarde, anunciaba la designación de Eduardo Salazar para esta labor.

Por esas mismas fechas, la Hermandad de Humildad daba a conocer la dimisión de Miguel Delgado Algeciras como capataz de su paso. Fue una decisión ya comunicada meses antes, pero su ejecutividad se pospuso a la espera de que la cofradía cambiara de jornada, solicitud que finalmente no fue aceptada por el Obispado. En su lugar, la corporación trinitaria ha nombrado a Javier Alcón, que vuelve al llamador de este paso del Jueves Santo.

Precisamente, en el Día del Amor Fraterno es donde se producirán más cambios de llamadores para esta Semana Santa. Así, Manuel Pichaco se hará cargo del palio de María Santísima de las Lágrimas de Vera-Cruz relevando a Eduardo Biedma. En la Oración en el Huerto hay cambios en los dos llamadores con la entrada de una nueva junta (Manuel Becerra irá dirigiendo la cuadrilla del Señor Orante e Ildefonso Oñate irá con la Confortación).

En La Lanzada, Manuel Elena se estrenará con este misterio y en el Mayor Dolor también hay un doble revelo. Así, Álvaro Gaona y Daniel Vargas, que el año pasado fueron con el palio, este año estarán frente al Señor del Ecce Homo. Por su parte, Eduardo Biedma irá con la dolorosa que cierra el Jueves Santo.

Ya en la Madrugada se producirá uno de los cambios más sonados en los llamadores. Alberto Millán se pondrá al frente de la cuadrilla del Señor de la Sentencia en sustitución de Miguel Ángel Jaén quien ha estado 22 años al frente del martillo. En esa misma jornada, el palio de la Esperanza de las Cinco Llagas contará con Raúl Rodríguez como capataz.

Mientras tanto, el Santo Entierro, de la Piedad, será dirigido por Paco Monje. Además, Manuel Jesús Elena se estrenará como capataz general de la Hermandad de la Defensión.

Finalmente, las Tres Caídas también protagonizó meses atrás otro de los anuncios sonados en los llamadores al decidir que no continuarán los tres capataces de sus pasos. Para este Miércoles Santo ha decidido que esta responsabilidad recaiga en Joaquín Bernal (Señor de las Tres Caídas), Jesús Sánchez Linero (Crucificado de la Salud) y Jaime Racero (Dolores).