‘Colores del mundo’: La exposición de National Geographic llega a la plaza del Arenal de Jerez

Algunas de las imágenes que pueden verse ya en la plaza del Arenal de Jerez.

La exposición fotográfica e itinerante ‘Colores del mundo’, organizada por Fundación 'la Caixa', estará instalada en la plaza del Arenal desde el 23 de enero hasta 1 de marzo, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. Se trata de una muestra a pie de calle, formada por más de cuarenta paneles, donde el público podrá descubrir los colores que dan vida a los variados paisajes de nuestro planeta a través del objetivo de prestigiosos fotógrafos de ‘National Geographic’.

Las imágenes de gran formato que se pueden ver a lo largo de este recorrido son un homenaje a la diversidad de ambientes, parajes, tradiciones y culturas del mundo que se localizan en lugares que van desde Papúa Nueva Guinea a Chile, pasando por India o República Democrática del Congo.

‘Colores del mundo’ se plantea como una muestra única que profundiza en la capacidad que tienen los colores para influir en las emociones del ser humano y transmitir sensaciones. Con esta perspectiva, el color es el hilo conductor de un relato trazado con diferentes intensidades, matices y contrastes que invita a la reflexión sobre los elementos que componen la naturaleza, su poder y belleza.

Las instantáneas han sido captadas con excepcional maestría por fotógrafos de renombre y plasman las tonalidades cálidas de los atardeceres, los tonos más fríos del amanecer, los intensos verdes de los campos, el dorado de las hojas en otoño o los vibrantes colores de animales singulares.

Esta paleta de colores pretende inspirar y conmover al visitante, despertar su curiosidad y transmitir el valor de los colores dentro de un código que compone un lenguaje propio y simbólico. Esta comunicación se realiza al aire libre, en un diálogo que la muestra mantiene con el espectador en pleno corazón de la ciudad para poner la mirada en diferentes puntos de la Tierra.

Con este tipo de iniciativas, se establece el objetivo de convertir espacios de la vida pública en museos temporales, divulgar el conocimiento y facilitar el acceso a la cultura de forma libre; parámetros que están en consonancia con los valores que defiende la ‘Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031’.

Entre los autores de estas impactantes fotografías se encuentran los ‘multipremiados’ Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen y Frans Lanting.