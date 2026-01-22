Las Tres Caídas saldrá el próximo Miércoles Santo desde la Iglesia de San Miguel

La Hermandad de las Tres Caídas saldrá el Miércoles Santo desde la Iglesia de San Miguel ante la imposibilidad de hacerlo desde el Santuario de San Lucas por las obras del hotel frente a la puerta de salida habitual, trabajos con un pilotaje anclado con bloques de hormigón que no puede ser retirado, según la Hermandad ha constrastado con Urbanismo. Así, y con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, del párroco de San Miguel y de la Hermandad del Santo Crucifijo, la Real, Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas, Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima de los Dolores, Nuestra Señora de Guadalupe y San Nicolás de Bari realizará estación de penitencia el próximo Miércoles Santo a la Catedral con salida y recogida en San Miguel.

Pedro Pérez, hermano mayor de las Tres Caídas, así lo ha comunicado oficialmente:

"Queridos Hermanos, sirva la presente para comunicaros que, por causa de fuerza mayor y debido a las obras que se están realizando en el edificio que se encuentra justo delante de la puerta de salida de nuestros Titulares, en la próxima Semana Santa de 2026, no podremos realizar Estación de Penitencia desde nuestro Real Santuario de San Lucas.

Las mencionadas obras conllevan el pilotaje de dicho edificio lo que, junto con el vallado perimetral de seguridad, provoca que no puedan transitar ni los Nazarenos ni los Pasos de nuestros Titulares, con total normalidad y sin ningún tipo de riesgo para nuestros Hermanos y nuestro patrimonio, impidiendo poder atravesar dicha zona con total normalidad y seguridad. Todo ello ha sido contrastado, mediante el oportuno informe, con la Delegación de Urbanismo de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Dicho pilotaje no puede ser retirado porque se encuentra anclado en el suelo por medio de bloques de hormigón.

Por consiguiente, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, ha tenido a bien autorizarnos para realizar la Estación de Penitencia el próximo Miércoles Santo de 2026 desde el Templo Parroquial de San Miguel.

El resto de cultos Cuaresmales se seguirán celebrando en nuestro Real Santuario de San Lucas. El traslado al Templo de San Miguel es a los solos efectos de realizar la salida y la recogida el Miércoles Santo de 2026. Todos los detalles, de dicho traslado, se os comunicará puntualmente, bien por este mismo medio, bien cuando procedáis a retirar la Papeleta de Sitio o en el preceptivo Cabildo de Salida, a medida que vayamos obteniendo más datos al respecto.

Desde estas líneas queremos agradecer a nuestro Director Espiritual, Don Carlos Redondo, la mediación en todas las gestiones que se están realizando. Asimismo, mostramos públicamente nuestro más sincero agradecimiento a Don Luis Piñero, Párroco de San Miguel por las facilidades otorgadas, y su generosidad y complacencia en autorizar la utilización de dicho templo Parroquial para nuestra Estación de Penitencia. Por último, también queremos dejar constancia de nuestra gratitud, a la Hermandad del Santo Crucifijo, por su puesta a disposición para facilitar todo aquello que fuere menester para la estancia en la Iglesia de San Miguel".