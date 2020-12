El comercio del centro regala un CD con villancicos de Jerez

Mario González, gerente de La Guarida del Ángel, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para ayudar al comercio de la ciudad en la campaña navideña: un CD con villancicos cedidos por artistas de la tierra, con portada pintada por Juan Ángel González de la Calle, que se regalará por 10 euros junto a un bono por valor de 10 euros a utilizar en los comercios del centro asociados.

El CD 'Una Navidad diferente' ha sido presentado esta mañana en Williams & Humbert por el propio Mario González, promotor, director productor de la iniciativa, junto a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y Eduardo Medina, director de marketing nacional de Williams & Humbert, en las instalaciones de la bodega jerezana, y con la presencia de José Gálvez, Ezequiel Benítez, representantes del Coro de la abuela María y de los grupos Soniquete y Duende, además de Francisco Camas, delegado de Cultura.

Mario González explicó que "el CD no se vende; es una moneda de cambio para dar visibilidad a esta situación que está viviendo el comercio local. A través de las asociaciones de comerciantes y gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de Bodegas Williams & Humbert se va a regalar el CD a las tiendas; con 10 euros recibes el CD y un bono regalo para canjear en esos comercios", con lo que realmente el CD "no tiene ningún coste" ya que el objetivo es "que sirva de herramienta para que en la campaña de Navidad consumamos en los comercios locales".

Como anfitrión, el acto lo abría Eduardo Medina, que alabó "esta magnífica iniciativa" subrayando que desde Williams & Humbert "hemos querido arrimar el hombro todo lo que hemos podido tanto con la hostelería como los hospitales y demás, nos parecía que el no tender una mano al comercio de Jerez no sería lógico. Y lo que queremos es ayudar todo lo posible a un sector que actualmente y desgraciadamente está tan tocado. Así que es un placer poder colaborar con esta iniciativa de nuestro amigo Mario y esperemos que sea todo un éxito como estamos seguros que va a ser", brindando por ello "con una copa de Canasta".

El CD ha sido realizado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, Bodegas Williams & Humbert, estudio de grabación La Bodega, asociación de comerciantes Acoje, Asunico, Mercado de Abastos, Adecosur y Parque Atlántico y Juan Ángel González de la Calle, "que nos ha regalado esta pintura para la portada del disco", explicó Mario González, que también dio las gracias a los artistas: "Ha sido fácil entre comillas hacer este trabajo porque si hay diez cortes en este disco, han sido diez llamadas no más. No ha habido nadie que dijese que no podía, me emociona porque creo que de verdad estamos aprendiendo mucho con esta situación y ojalá que cuando todo esto acabe sigamos con este sentimiento de unidad y de ayudarnos".

En el CD colaboran la familia de Fernando Terremoto, María Terremoto, María José Santiago, Tomasa Guerrero 'La Macanita', José Gálvez, Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, Luis de Perikín, Coro de la abuela María, grupo Soniquete y grupo Duende.

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, agradeció la colaboración de Williams & Humbert, una "empresa muy solidaria apoyando temas de Jerez" y a Mario González "por esa idea. Es un visionario, tiene muchas ideas que pone en marcha con el nombre de Jerez por delante", y añadiendo que "es un orgullo comprobar el amor con el que Jerez se crece ante crisis como la que estamos viviendo. En este caso, una iniciativa para apoyar al comercio, para demostrar que Jerez es una ciudad con corazón, una ciudad que enamora con su flamenco, con su especial manera de vivir la Navidad, y es verdad que no hay una Navidad como la que se vive en Jerez, aunque este año, como ha hecho Juan Ángel González de la Calle, sea una Navidad diferente. Pero esto lo vamos a superar y el año que viene seguro que vamos a poder celebrar la zambomba como estamos acostumbrados".