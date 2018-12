El comercio encara con expectativas modestas la campaña de Navidad

El encendido del alumbrado el pasado viernes se convierte como cada año en el pistoletazo de salida de la campaña navideña, una época que el comercio del centro encara en esta ocasión con mucha prudencia en cuanto a expectativas de ventas.

La previsión para este año, según señala la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acoje), Nela García, es "intentar igualar y en todo caso aumentar entre un 2 y un 5% las ventas del año pasado. Las previsiones son cortitas porque vamos a poner los pies en el suelo, la situación económica en Jerez no mejora, y hay que ser realistas".

El auge de la hostelería en estas fechas no siempre se traduce en unas buenas ventas para el resto de establecimientos y García apunta a los ya clásicos problemas del centro comercial. "Seguimos estando muy castigados por el tema de la accesibilidad y también está esa mentalidad del público que no acaba de valorar el comercio del centro, que no se da cuenta de lo importante que es comprar en el comercio de la ciudad".

Nela García. Presidenta de Acoje "Las previsiones son cortitas porque hay que ser realistas. La situación económica en Jerez no mejora"

Aún así el comercio hace en estas fechas un esfuerzo especial teniendo en cuenta que la campaña navideña supone un porcentaje muy importante de sus ventas y puede llegar a salvar una mala temporada. "Por nuestra parte seguimos poniendo mucha ilusión, mucho trabajo, seguimos decorando nuestros escaparates, poniendo nuestros productos perfectos y dando una atención personalizada", insiste la presidenta de Acoje.

Desde el pasado verano Jerez Centro Comercial Abierto ofrece a sus clientes, a través de una empresa, el servicio a domicilio y ésta será la primera campaña de Navidad en la que se dispondrá de esta ventaja. "Puedes venir paseando tranquilamente y si no te quieres llevar las bolsas en ese momento se te envían a tu casa", explica García, recordando también que muchas tiendas del centro regalan tickets del parking de la plaza del Arenal, o del de Los Cisnes, ante las dificultades, que se incrementan en estas fechas, de encontrar aparcamiento en el centro.

El pequeño y mediano comercio también ajustará sus horarios a partir de ahora y durante todo el mes, ampliando la apertura a sábados por la tarde e incluso festivos y domingos, una baza necesaria para competir con las grandes superficies. La representante de Acoje asegura que "los sábados por la tarde ya está abriendo prácticamente el 100%, porque desde el 15 de noviembre ya se empezó a notar más movimiento y los domingos y festivos iremos empezando a abrir cada vez más establecimientos".

Comenta que hoy ya abrirán sus puertas una docena de tiendas tradicionales y la previsión es abrir también los días 6, 8 y 9, una jornada ésta última en la que no pueden abrir las grandes superficies. "Poco a poco se irá incrementando el número de aperturas en festivo a medida que se acerque el día de Reyes".

Por otro lado, la incorporación este año de un espacio nuevo a la programación navideña, la plaza Belén, es en opinión de Acoje un acierto. "Por los comentarios que estamos oyendo, había gente joven incluso que no sabía que existía la plaza Belén. La verdad es que era algo muy necesario: poner en valor partes del centro histórico que se van recuperando", indica García, invitando a que se redescubra esta zona. "Va a ser muy positivo hacer la dinamización tanto en la plaza del Arenal, como por supuesto en la plaza Belén, y en otras como Las Angustias, donde se ha recuperado la parte semipeatonal".

Desde Acoje se hace también una llamada "al respeto, a la convivencia y al cuidado del entorno" y confía en que "el plan de limpieza y de seguridad funcione como es debido".