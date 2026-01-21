Patrimonio da el visto bueno al proyecto de terminación del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez

La comisión local de Patrimonio Histórico ha autorizado el proyecto básico reformado de terminación del Museo del Flamenco de Andalucía y Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que ha sido redactado por los servicios técnicos de la Junta de Andalucía. Con este dictamen favorable, “damos un paso importante para hacer realidad uno de los proyectos culturales más emblemáticos de Jerez y de toda Andalucía, cuyas obras se iniciaron en 2021 y quedaron paralizadas en 2024 por el abandono de la anterior empresa concesionaria”, ha recordado el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, que ha presidido la sesión, junto con la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra.

Muñoz ha agradecido a la Junta de Andalucía "su compromiso" con este proyecto, para cuya reactivación, la administración autonómica ha consignado una partida de 600.000 euros en sus presupuestos de 2026. “Lo importante es que la Consejería es firme en la determinación de retomar estas obras en el menor plazo posible y de ir avanzando en la tramitación de este proyecto de terminación, que ya cuenta con el visto bueno de esta Comisión, y que pronto trasladaremos a la junta de gobierno local para que otorgue la correspondiente licencia de obras, y la Junta de Andalucía pueda iniciar su ejecución”.

En este sentido, el primer teniente de alcaldesa ha destacado “que, como ocurre con otros muchos proyectos que son buenos para Jerez, la estrecha colaboración, el diálogo permanente y el entendimiento entre las dos administraciones están siendo fundamentales para planificar acciones conjuntas y tomar decisiones que redunden en una gestión más ágil y eficaz”.

Este proyecto básico conlleva todas las actuaciones necesarias para la finalización del Museo del Flamenco e incluye, además, una serie de obras de urbanización en espacios libres y viales públicos colindantes, y concretamente en un conjunto de fincas situadas en torno a las calles Doctor Lillo, Rompechapines y Barranco, en el que se incluyen, además, las de las calles Barranco, 6 y 8; Doctor Lillo, 3 duplicado, Doctor Lillo, 4, Plaza Peones, 8.

La propuesta presentada contempla una serie de modificaciones técnicas sobre el proyecto aprobado, entre las que se incluyen cambios de ubicación de dependencias, creación de nuevas instalaciones de servicios, actuaciones varias en fachadas, sustitución de elementos de carpintería y albañilería, reorganización de espacios y de determinados accesos, entre otras.