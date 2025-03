Comisiones Obreras advierte que "el Aeropuerto de Jerez está en peligro"

La Unión Local de CCOO de Jerez anuncia posibles movilizaciones en el aeropuerto de Jerez para exigir que se tomen las medidas necesarias que garanticen el número adecuado de controladores aéreos, el primer paso para garantizar la permanencia del único aeropuerto en la provincia de Cádiz, la de mayor desempleo de España.

Según indica Patricio Pérez, Secretario General de la Unión Local de CCOO de Jerez, “es gravísima la situación que está viviendo el aeropuerto de Jerez porque a la reducción de vuelos se suman las condiciones precarias de sus controladores aéreos, y no sólo de recorte salarial, sino de la reducción del número de trabajadores poniendo en peligro la vida de los usuarios”.

Esta afirmación tan grave ha sido argumentada por el dirigente sindical a la alcaldesa de la ciudad que, en opinión sindical, ha manifestado su preocupación en una cuestión que puede dañar, lo sólo al empleo de la ciudad, sino a los propios usuarios del servicio. “No queremos ser pájaro de mal agüero, pero la situación que se vive es realmente grave y así se lo hemos manifestado a la alcaldesa de Jerez en nuestra primera reunión institucional que mantuvimos el pasado lunes. Con AENA, la empresa pública de aeropuertos, y con SAERCO, la empresa privada concesionaria del servicio, es imposible hablar”, afirma Pérez.

CCOO informa que el número óptimo de controladores que debería tener el aeropuerto de Jerez es 14, aunque posee de modo efectivo 9. Es más, CCOO denuncia que, si se produjera una baja, la atención del servicio podría peligrar. Desde CCOO, se señala, además, que el servicio que se presta es realmente insuficiente. Pérez señala que “tenemos la responsabilidad de pensar en la seguridad de las personas que hacen uso del aeropuerto de Jerez y en las condiciones laborales de los controladores aéreos sobre los que recae precisamente este control”.

CCOO considera injustificable que SAERCO haya obtenido esta concesión gracias a la oferta de una reducción del 30% de la cantidad económica asignada respecto a concesiones previas. “La privatización de los servicios públicos, en este caso del control aéreo de un aeropuerto, pone en peligro la vida de las personas. Atrás quedaron aquellos enormes salarios; hoy incluso hay nuevos controladores que en su primer periodo reciben poco más de 1.300 euros mensuales después de invertir más de 50.000 en una formación específica que es el gran negocio de empresas como SAERCO”, se afirma desde CCOO.

Para CCOO existe irresponsabilidad también por parte de AENA que obvia esta situación y no garantiza adecuadas condiciones para el personal que subroga. Para el dirigente sindical “hay una clara intención de dejar morir el aeropuerto de Jerez por inanición, obviando, no sólo la situación de sus trabajadores, sino no preocupándose de que se pierdan vuelos”. CCOO no descarta realizar movilizaciones, no sólo con estos trabajadores, sino con toda la ciudadanía, y ha instalado al Ayuntamiento de la ciudad a que medie en este conflicto, dada la imposibilidad de hacerlo con AENA, y la necesidad de contar con un aeropuerto en la ciudad como infraestructura básica para crecer en empleo y para lograr la capitalidad europea de la cultura en 2031.