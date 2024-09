Comisiones Obreras exige que la apertura del colegio Elio Antonio de Nebrija con garantías de seguridad

El próximo martes 10 de septiembre se inician las clases de educación Infantil y Primaria en nuestra provincia. Sin embargo, según denuncia CCOO, el Colegio Elio Antonio de Nebrija de Jerez no reúne las condiciones de seguridad necesarias para este inicio. Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de Cádiz, denuncia que “las condiciones del colegio Nebrija de Jerez, con una obra sin finalizar, no son las adecuadas para reiniciar las clases”.

Según informa CCOO, en febrero de 2024 se iniciaron obras de mejoras y de adaptación de este centro educativo con fondos de la UE que debían estar finalizadas en septiembre pero que no lo están. Esto ha provocado que a fecha de hoy sólo sea accesible el salón de actos-comedor y la zona del dirección y gestión administrativa del colegio.

Alcón denuncia que “los patios son inaccesibles al igual que las aulas, con numerosos escombros. Los baños del centro no están finalizados. El profesorado no puede acceder a su material ni a los libros de texto ni otro material del alumnado.” CCOO denuncia que los servicios del alumnado no están finalizados y que el que está ubicado en el patio, es inaccesible por la cantidad de escombros y material de obra existente. “El personal docente no puede decirle a un crio pequeño que cruce medio colegio en estas condiciones para ir al servicio; además, para el profesorado sólo habría un único retrete, algo inaceptable”, denuncia el dirigente sindical.

Según ha podido saber esta organización sindical, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de Cádiz pretende iniciar las clases con total normalidad en este centro el día 10 junto al resto de centros de la provincia cuando, en opinión de CCOO, no es posible. “Aunque se pretenda hacer uso de una cuadrilla de refuerzo hasta el lunes, la inviabilidad del hacer uso del centro es evidente: los baños del alumnado del edificio principal están inutilizados y los patios están llenos de material con los que el alumnado podría hacerse daño”, manifiesta Alcón con preocupación.

Por parte de CCOO se demanda que se finalicen las obras, al menos las que conllevan las actividades más peligrosas, que permitan la habitabilidad en este centro para más de 600 alumnado y 50 trabajadores entre docentes y personal de administración y servicios, antes del inicio de las clases.

CCOO exige la presentación de un informe del servicio de prevención de riesgos laborales sobre la situación del colegio antes de que se inicien las clases. “CCOO está evaluando denunciar ante inspección de trabajo esta situación si la apertura de este centro se inicia sin las medidas de seguridad necesarias” finaliza manifestando Alcón.