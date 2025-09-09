La complicada situación de los fisioterapeutas de la Atención Primaria y del Hospital de Jerez

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado que todas las administraciones garanticen y defiendan las competencias y funciones de los fisioterapeutas frente al aumento de los casos de “intrusismo laboral” por parte de otros colectivos o personas que quieren realizar actuaciones para las que no están preparadas ni cualificadas.

Este lunes, 8 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Fisioterapia y por este motivo el sindicato ha hecho un análisis de la situación de estos profesionales en el Área Sanitaria de Jerez, Costa y Sierra, donde siguen reivindicando un número adecuado de fisioterapeutas. La organización sindical solicita un incremento de la plantilla de fisioterapeutas en la sanidad pública andaluza, comenzando por dar cumplimiento a lo acordado en el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria.

Para SATSE, la necesidad del incremento de plantilla de fisioterapeutas "es indudable. No hay cobertura de bajas laborables, los permisos sin sueldo son denegados y no todos los permisos de vacaciones son cubiertos, lo que provoca el cierre de agendas, perjudicando a los usuarios, quienes ven como no paran de aumentar las listas de espera".

En el Hospital de Jerez "se sigue pendiente de que el proyecto en la sala de Neurología se lleve a cabo con la necesidad de realización de dos salas independientes a fin de garantizar la intimidad del paciente". Actualmente, el centro jerezano cuenta con 4 fisioterapeutas dando cobertura a los pacientes hospitalizados en el centro, demostrando la eficacia y necesidad de prestar una atención que no solo ayuda a prevenir el deterioro funcional, sino que reduce el riesgo de complicaciones, disminuye la estancia en la UCI y beneficiando la salud general del paciente acelerando su recuperación.

En la sala de Traumatología "se vive una situación de falta de espacio, debido a que los fisioterapeutas destinados a atención primaria no disponen de espacios en sus centros habilitados para ello, por lo que deben convivir en la misma área de trabajo de los fisioterapeutas de hospital".

En el caso de la Atención Primaria, el Plan de Atención Primaria acordado entre sindicatos y el SAS establecía que el AGS Jerez, Costa y Sierra de Cádiz se debía reforzar con 31 nuevos fisioterapeutas, de los cuales solo 21 han sido contratados a fecha 1 de junio de 2024, por lo tanto, "hoy en día faltarían en el AGS 10 fisioterapeutas". SATSE ha reclamado en repetidas ocasiones la urgente contratación de estos, "obteniendo la negativa por respuesta por parte de la Administración".

Actualmente se encuentran trabajando en el Hospital varios profesionales que pertenecen a centros de salud, ya que los centros de Atención Primaria no están habilitados por falta de infraestructura. "Hoy en día, el material que en mayo ya estaba presupuestado, aún no ha llegado para montar las salas de los centros de salud en Jerez, haciendo que los usuarios deban seguir desplazándose en un gran numero al Hospital y no al centro de salud a realizarse sus tratamientos. En cuanto a los profesionales, han tenido que cambiar horarios y agendas para evitar el 'hacinamiento' de los fisioterapeutas de Hospital y Atención Primaria".

Por todo ello, desde SATSE vuelven a instar a la Gerencia de este Área que cubra las incidencias "como son vacaciones, días libres, incapacidades temporales, y que cumpla con lo acordado en el Plan de Mejora de la Atención Primaria (contratación de Profesionales pendientes), dotando a los centros de salud del material necesario para que los usuarios puedan recibir sus tratamientos en un entorno más adecuado y seguro".