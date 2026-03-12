Concierto de música para homenajear a José María Álvarez Beigbeder

Los Claustros de Santo Domingo, dentro del ciclo de Cuaresma del Ayuntamiento de Jerez, Spe Lucis, acogerán el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 19.30 horas un concierto a la memoria de José María Álvarez Beigbeder, fallecido el pasado mes de enero a la edad de 92 años.

Será el Quinteto de cuerdas de la Orquesta Álvarez Beigbeder quien se encargue de poner la nota sonora a esta cita, con la que la formación musical jerezana quiere homenajearle. El concierto ofrecerá un repertorio de música sacra (Tantum Ergo, Flos Carmeli) y las Marchas procesionales de más renombre, dentro de la producción compositiva de Germán Álvarez Beigbeder, como Cristo de la Expiración, Memoria Eterna, Desamparo, Cristo del Cachorro, Cantemos al Señor, Ntra. Sra. del Mayor Dolor, Ntra. Sra. de la Soledad, Amargura o Virgen del Valle.

En honor a D. José M.ª Álvarez Beigbeder, se interpretará también la última marcha que compuso, titulada “Nazarenos y costaleros de la pasión”, que se estrenó en 2022 en el Teatro Villamarta con motivo de la presentación del doble CD “La Pasión Sinfónica de Beigbeder”, un compacto que fue dirigido por el propio José María Álvarez Beigbeder e interpretado por la decana Orquesta de Jerez, fundada en 1998, y que lleva su nombre.

La entrada al Concierto es libre y gratuita hasta completar aforo. Durante el mismo, se expondrá y podrá adquirirse el citado doble CD “La Pasión sinfónica de Beigbeder” que contiene las mejores Marchas del Maestro, interpretadas en versión orquesta de cuerdas, unas, y en versión orquesta sinfónica, otras.

El Quinteto de Cuerdas está formado por Collette Babiaud y Salvador Molina (violines), Gloria Ruiz (viola), Cristóbal González Babiaud (chelo) y María Suero (contrabajo).

Por otro lado, la Orquesta Álvarez Beigbeder ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la concesión de la Medalla de la Provincia por parte de Diputación de Cádiz en este 2026. El reconocimiento, que será entregado el próximo 19 de marzo, se debe, tal y como han admitido desde este órgano provincial "a su contribución a formar jóvenes músicos de manera estable y continuada".