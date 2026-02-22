Las novedades musicales de la Semana Santa de Jerez 2026

En la noche del pasado jueves, la Hermandad de Santa Marta confirmó lo que era un secreto a voces: el regreso de la Banda de Cornetas y Tambores de Caridad tras el misterio del Traslado al Santo Sepulcro. El retorno del grupo jerezano a ‘su casa’ será una de las grandes novedades musicales de esta Semana Santa. Son una decena los cambios de acompañamiento musical anunciados por las distintas cofradías en los últimos meses.

Las hermandades de la Entrega (Sábado de Pasión) y Pasión (Domingo de Ramos) concluyeron sus respectivos acuerdos que mantenían con la banda de Cornetas del Cristo de la Fe y Consuelo, de Martos. En su lugar, la corporación de Guadalcacín ha llegado a un acuerdo con Caridad —tocará en el inicio de su largo recorrido y al final, dejando el tramo por el centro de la ciudad a Rosario de Cádiz—. Mientras, para el Domingo de Ramos, Pasión irá con la Banda de Cornetas y Tambores Amor y Sacrificio, de Lebrija, que ya le tocó al Nazareno del Amparo entre 2017 y 2019.

Mientras, en la jornada del Martes Santo, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de la Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas, irá tras el Crucificado de la Defensión, sustituyendo a Caridad.

Otra de las novedades será el Miércoles tras el palio del Desamparo del Prendimiento, que llevará el acompañamiento musical de la Banda de Música de Palomares de Trebujena en sustitución de la Maestro Galán, de Rota.

El palio de Confortación, de la Oración en el Huerto, también contará con una nueva banda el Jueves Santo. En este caso será la de la Soledad de La Algaba.

Ya en la Noche de Jesús, la Hermandad del Nazareno ha cerrado dos nuevos contratos. Así para la Cruz de Guía ha llegado a un acuerdo con la Agrupación Musical de la Sagrada Resurrección, de Chiclana. Mientras tanto, la Banda de Música Virgen del Castillo, de Lebrija, se estrenará tras la Señora del Traspaso, que releva a la Asociación Cultural Musical San José Artesano, de San Fernando, que ha estado tras este palio que procesiona durante la Madrugada desde 2023.

También en la Madrugada jerezana, la Misión Redentora tiene dos nuevas bandas. Así, una parte de su recorrido lo hará acompañado por la de Cornetas y Tambores Jesús Despojado, de San Fernando. Mientras, la segunda lo hará con la de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de Gracia, de Carmona.

Finalmente, las novedades musicales de este año culminará el Sábado Santo con la vuelta de Caridad tras el misterio de Santa Marta.