El concurso-oposición convocado por la Real Escuela para dos plazas acabará en el juzgado

Desde el pasado 23 mes de diciembre, fecha en la que salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la oferta pública de empleo por concurso-oposición para la contratación laboral-indefinida fija para una plaza de jefe/a de área técnica y una plaza de jefe de área Doma, Antonio José Niño lleva batallando contra lo que entiende como un "fraude" en dicho proceso, de ahí que haya impugnado las bases de dicha convocatoria.

La marcha por jubilación del anterior jefe de área técnica, Manolo Ruiz, había dejado libre esa plaza en la institución, que además, ha creado un nuevo puesto, el de jefe del área de Doma, que se une a otras jefaturas ya existentes. Ambas plazas fijas han salido a concurso y se encuentran actualmente en pleno proceso selectivo.

Previamente, la plaza de jefe de área técnica había salido de forma temporal unos meses antes, concretamente "en Semana Santa, adjudicándosela a una persona sin ningún tipo de criterio. De hecho, cuando me entero, pongo una reclamación y me dicen, mediante cuatro escritos, que es una plaza de libre designación, cosa que es imposible según la normativa".

Unos meses después es publicado oficialmente el concurso-oposición, una publicación que, en palabras de Antonio José Niño, "también fue un tanto rebuscada porque el anuncio es publicado únicamente en el BOP el 23 de diciembre y dan 20 días naturales para presentar documentación, es decir, un porrón de documentación en plenas Navidades".

Es a partir de ahí cuando empieza la batalla legal de este técnico ecuestre, que ha impugnado las bases alegando que no se están cumpliendo una serie de requisitos "y no se ajusta a derecho". Tras ser aceptada a trámite la impugnación, el juzgado de los social número 3 de Jerez ha señalado el juicio para el próximo 18 de noviembre de 2025.

Asesorado por sus abogados, el aspirante ha presentado su plaza para ambas categorías, que en estos momentos se encuentran en pleno proceso de admisión. Pero mientras tanto, el cruce de peticiones y contestaciones entre la Real Escuela de Arte Ecuestre y Antonio José Niño han sido constantes, si bien este último entiende que "la Real Escuela se rige por la Ley de fundaciones de Andalucía y por tanto, la selección del personal de las fundaciones del sector público de la comunidad autónoma de Andalucía deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Entre los requerimientos que el aspirante ha realizado, destaca la baremación, "donde los argumentos que dan para la puntuación no se ajustan a las legalidad", asegura. "Por ejemplo, me han echado para atrás los cursos deportivos que presento, como el de Adaptación Pedagógica o el título B2 de inglés, y lo hacen porque no presento la carga horaria, cuando están estipuladas por Real Decreto. Es algo inconcebible, por eso voy a volver a reclamar. No es posible que un título B2 de Cambridge, que se acepta en todo el mundo, incluida la Consejería de Turismo de la Junta, de donde depende la Real Escuela, y a mí no me lo aceptan", indica.

En este último apartado, Antonio José Niño también reconoce, en relación a la puntuación, que "hay deteminadas maniobras que atentan contra el principio de igualdad", y en concreto se centra en el apartado que habla de "experiencia laboral en el puesto, donde hay una persona que está actualmente trabajando allí por una libre designación del director que es irregular".

En palabras del aspirante, "los contratos, dentro de la administración pública, aunque sean temporales, tienen que pasar una oposición o concurso, no se puede contratar directamente, salvo la libre designación que se reserva exclusivamente para personal funcionario. Y en este caso, la persona elegida era una persona externa, con lo cual es ilegal, eso es una contratación a dedo. La contratación, aunque sea un ente instrumental de la administración, tiene que ser exactamente igual que la propia administración. Otra cosa es que una vez contratada, la persona se rija por el Estatuto General de los Trabajadores, pero ya digo, una vez contratada".

Esta situación se repite en la plaza de jefe de área de Doma aunque esta vez "de otra forma". "Se da una situación similar en ambos casos, se trata de antiguos alumnos de la Real Escuela con vinculación laboral, uno directamente, ya que está actualmente trabajando de manera temporal, y otro indirectamente ya que está contratado por otra institución, pero bajo órdenes de la Escuela. No se entiende que se den puntos extras a personas elegidas a dedo".