Condena por un delito de intrusismo a un protésico dental de una clínica de Jerez

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Jerez de la Frontera ha dictado sentencia condenatoria por un delito de intrusismo contra un protésico dental propietario de una clínica dental de la ciudad. Según consta en la sentencia, el protésico dental “atendió en distintas ocasiones" a una señora "y estando esta sentada en la camilla dental le metió personalmente los dedos en la boca, le revisó los implantes que le habían sido colocados (...) y le llegó a quitar una prótesis para limarla y ponérsela después”.

El protésico ha sido condenado a una pena de cinco meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz (CODC), el doctor Ángel Carrero Vázquez, representante de la entidad que ostentaba la acusación particular en el ejercicio de sus funciones, informa que “cualquier individuo que trabaje directamente sobre la boca del paciente realizando actos propios de la profesión de dentista, como es la toma de impresiones y posterior colocación de una prótesis dental, está cometiendo un delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403 del Código Penal”.

El Colegio Oficial destaca que la sentencia añade que “la declaración de la paciente ha sido verosímil, congruente, coherente y totalmente coincidente con lo manifestado en su reclamación ante el Colegio Oficial de Dentistas y ante el Juzgado de Instrucción”, por lo que el doctor Carrero anima a la población a denunciar los casos de intrusismo, aunque lo ideal es prevenir asegurándose que la persona que les realiza tratamientos, aun vistiendo bata o pijama, es dentista. Para ello, puede contactar con el CODC, o realizar una consulta en el directorio de dentistas puesto a disposición de la población en la web del Colegio.

Según destaca el asesor jurídico del CODC, el doctor Diego Rodríguez Menacho, que ha llevado a cabo la dirección letrada del proceso penal, la magistrada-juez menciona en la resolución judicial que “es claro que de conformidad con la legislación vigente el protésico dental no tiene porqué examinar la boca a ningún paciente”, por lo que solo y exclusivamente un dentista colegiado es el único profesional sanitario que puede “tocar la boca” de los pacientes para tomar medidas, hacer pruebas y finalmente adaptar una prótesis dental.