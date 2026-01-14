Una charla sobre la genealogía del pura raza inaugurará un ciclo sobre el caballo en la Real Escuela de Jerez

La directora del Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española, Arancha Rodríguez Sainz de los Terreros, abrirá el programa de conferencias 'Aula Abierta' previsto este año 26 en la Real Escuela de Arte Ecuestre el próximo viernes 30 de enero con la charla 'Gestionar la Excelencia: el Libro Genealógico del Pura Raza Española'.

La intervención de Rodríguez Sainz de los Terreros, miembro además de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCCE, arrancará a las 13:00 horas de la tarde.

La nueva seríe de conferencias de la Real Escuela, impartidas en virtud de un convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, constará de un total de diez seminarios bajo el lema 'Aula Abierta: el caballo hoy: ciencia, gestión y decisión'.

Este proyecto se enmarca dentro de la continuada apuesta de la Consejería por la formación de excelencia en la Real Escuela.

Tras la buena acogida del año pasado, se ha decidido continuar con el programa, el cual va dirigido a técnicos del sector equino, ganaderos, jinetes, aficionados y alumnos universitarios del grado en Ingeniería Agrícola y del Máster en Ingeniería Agronómica.

Esta actividad ha sido propuesta para que, estos últimos, puedan obtener el reconocimiento académico en los títulos universitarios de grado de la Universidad de Sevilla, en concreto, 0,5 créditos ECTS, hecho que, no obstante, está pendiente de la autorización pertinente.

La acción, que está coorganizada por la Real Escuela y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, también cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Equinotecnia (SEDE) y el grupo de investigación MERAGEM.

Asimismo, las conferencias estarán nuevamente coordinadas por la catedrática de la Universidad de Sevilla, María Mercedes Valera Córdoba, y por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera Porcel.

Toda persona interesada en participar en dichas actividades deberá inscribirse descargándose la solicitud en la página web de la Real Escuela, para posteriormente enviarla, debidamente cumplimentada, a formacion@realescuela.org.

Las plazas serán limitadas y la admisión se realizará por orden de confirmación a formacion@realescuela.org.