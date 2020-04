Las confesiones de un sanitario del hospital

Después de más de mes y medio de confinamiento y, por ende, de la llamada crisis del coronavirus, muchos sanitarios se encuentran al límite de su capacidad física y mental. El miedo a expresarse públicamente les obliga a escribir de forma anónima para poder contar a la opinión pública la realidad que están viviendo en los hospitales, entre ellos el de Jerez.

Uno de ellos nos ha enviado esta carta para poder comprender todas las cosas que pasan por su cabeza estos días. “Necesito que alguien me oiga, y la mejor manera que encuentro es por aquí, público y con respeto, sin señalar mi nombre a nadie, cada cual que se mire a sí mismo y analice cómo se siente".

"No tengo muchos recuerdos de estos días, sé que es normal por las situaciones vividas pero quién nos iba a decir lo que nos esperaba... Soy sanitario del Hospital de Jerez, con orgullo lo digo, no sé de qué pasta estamos hecho, pero ahí estamos".

"Cuando empezamos la fase de confinamiento, lo hicimos con entrega, es nuestro deber. Creíamos que estábamos ‘supuestamente’ protegidos, yo lo he leído muchas veces. Ahora lo que tengo es tristeza, decepción, impotencia, malestar en el cuerpo, y lo peor, en mi mente. Estamos sufriendo, estamos viviendo momentos muy complicados, por los pacientes y por nosotros".

"Nos vestimos según tengamos el material, lo que toque ese día. Conocemos los buenos EPIS y los malos. Ignoro cuáles están homologados y cuáles no, porque ha habido retirada de mascarillas dos veces, y la información es muy escasa. Las batas que utilizamos algunos son completamente impermeables, no transpiran, son cortas, no nos cubren y no protegen el cuello. Además, las calzas son impermeables, de plástico, y hay compañeros que se han caído. También ha habido compañeros que se han sentido mal, se han mareado. Esto es la realidad y no sé lo que nos quedará..."

"Nuestro servicio se ha ido adaptando a las necesidades que nos iban sucediendo, gracias al esfuerzo de todos. Por eso desde aquí quiero darlas gracias a la población, por favor, sigan respetando como hasta ahora, cuidaros".

"Gracias a todos los colectivos que velan por todos nosotros en las calles, gracias a todos mis compañeros de todos los colectivos del hospital y gracias a este Diario, que es el que ha seguido desde que comenzó todo esto, por la información que habéis publicado, siempre bastante veraz, supongo que vuestro trabajo os habrá costado".

"Desgraciadamente, hecho en falta que ‘supuestamente’ se nos atienda, se nos protega y se nos informe, pese a todo, seguiré luchando, al igual que el resto de compañeros”.