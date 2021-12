“El conformismo imposibilita que crezcamos personal y profesionalmente”

¿Se puede ser buen profesional sin gustarte lo que haces?

Imagino que habrá mucha gente que, por motivos económicos, tenga que desempeñar empleos que realmente no les apasione, veo complicado poder dar todo el potencial que uno tiene haciendo algo que no te guste. Por suerte, creo que mi profesión es como la horma de mi zapato. Disfruto cada día invirtiendo tiempo en escuchar a las personas que confían en nosotros para poder darles un buen asesoramiento. Simplemente me encanta.

¿El conformismo es la peor amenaza que puede instalarse en el interior de un trabajador de base, de un técnico, de un mando intermedio o incluso en un directivo de empresa?

El conformismo es una amenaza para todo. El conformismo imposibilita que crezcamos tanto personal como profesionalmente. La formación constante para nosotros es imprescindible para estar al día y poder ofrecer un buen asesoramiento.

¿En esta época de postpandemia resultan necesarias la creatividad, las nuevas ideas y la reinvención en el mundo empresarial?

Al incorporarnos tras la pandemia no sabíamos qué iba a pasar. Fueron tres meses de parón que nadie podía imaginar. Volvimos con muchas ganas y con muchísima ilusión, nos dimos cuenta que nuestros clientes agradecían nuestras llamadas en época de confinamiento y de ellas sacamos ideas y consejos para ofrecer mejor asesoramiento. Como decía Einstein “es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”

¿Cuál es el secreto para convertirse, como es su caso, en segundo premio nacional de facturación comercial en el sector inmobiliario?

Formación, motivación y no mirar la hora del reloj.

¿El objetivo siempre debe ser la venta de una vivienda o el asesoramiento más propicio para el cliente?

La venta es la consecuencia de un buen asesoramiento. Para mí lo principal es saber la necesidad de cada persona o de cada familia. Muchas veces asesoramos no vender si realmente no les beneficia y es algo que llevamos todos en Alberto Villagrán al pie de la letra: nuestro objetivo principal es y será siempre el asesoramiento.

¿Cuánto hay de empatía humana en una profesional como usted?

Creo que 100%. En este sector es fundamental, hablamos con personas muy diferentes, cada una con sus circunstancias y sus problemas. Si no somos capaces de entenderlas de forma objetiva, como si se tratara de nosotros mismos, sería muy difícil poder ayudarlos.

¿Qué distingue, en cuanto a servicios, el nuevo concepto de Consultora de Propiedades que ha creado Alberto Villagrán?

En cuanto a servicios distinguimos entre consultoría de inmuebles, consultoría de empresa, consultoría técnica, consultoría jurídica y financiera. El concepto de la Consultora de Propiedades es un modelo empresarial pionero. Es el resultado de cohesionar en una misma unidad productiva a solventes y muy destacados profesionales del ámbito inmobiliario, jurídico, financiero, del tejido empresarial, de la arquitectura, la comunicación, el marketing, la gestión cultural, etcétera. Hablamos de un servicio transversal interdepartamental. Para conceder a los clientes la máxima excelencia de cada especialización por separado y de todas fundidas a la misma vez.

Y la cultura…

Así es. La Consultora de Propiedades igualmente posee su área de Acción Cultural, cuyos contenidos enriquecen la línea de acción de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. O de la Inversión Social Responsable. Debemos devolver a la sociedad parte de lo que ésta nos entrega.

¿Qué desea añadir?

Aprovecho para agradecer a todas las personas y familias que han confiado y confían en nosotros cada día. Realmente es lo que nos motiva y nos da energía para seguir innovando en este sector que nos apasiona.