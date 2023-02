“Si no conseguimos nuestras reivindicaciones, más de 15.000 puestos de trabajo corren peligro”

“Los centros infantiles entran en Educación con todos los deberes pero no con todos los derechos. Por ahora hemos sido un sector tranquilo, callado, pero ha llegado el momento de alzar las voces porque ya no se puede más”. Así se expresa Josefina Latorre, directora de un centro de educación infantil y presidenta de la plataforma TICEI-03. El pasado 11 de febrero promovió una concentración en Sevilla, de centros infantiles, que aglutinó a más de 1.000 personas. Bajo el epígrafe ‘Marea Celeste. Por el 0-3 andaluz’, aún restan distintas movilizaciones que se desarrollarán en próximas fechas.

La plataforma TICEI 0-3 ya ha entregado en la Conserjería de Educación las más de 10.000 firmas que han recogido, de toda la comunidad autónoma, en defensa de los derechos de su sector. “Las familias están con nosotros porque los padres quieren estas escuelas independientes donde sólo tengan cabida el 0-3, donde los niños están mejor que en otro tipo de funcionamiento. Los padres nos valoran, entienden nuestro trabajo”. Josefina Latorre logró aglutinar en Sevilla a representantes de centros de Educación Infantil de toda Andalucía. No quieren tener ningún otro tipo de consideraciones más allá del derecho que les corresponde.

Josefina Latorre quiere dejar muy claro que “la nuestra no es una lucha política, nuestra bandera no es ésa. Este es un problema de todos los centros de educación infantil. Nos queda aún mucho por delante. Lo que nosotros pedimos es negociar. Tenemos una hoja de ruta marcada. Esperamos que no tengamos que llegar al final, que son cierres y huelga. La situación es complicada para muchas compañeras y esto no se puede quedar atrás. ”.

¿Qué reivindica la plataforma TICEI 0-3?

Las reivindicaciones más urgentes son: actualización del IPC, la última fue en 2020 y desde entonces ha subido casi un 14%, compensación económica por la pérdida del pago del mes de agosto y cómo y cuándo se va a implantar la gratuidad del 0-3 en Andalucía.

¿Qué es la Marea Celeste?

La Marea Celeste es un movimiento social en defensa del 0-3 andaluz.

¿Qué tal transcurrió la concentración del pasado 11 de febrero?

Superamos nuestras expectativas, fue un éxito, nos juntamos por un bien común, alrededor de 1000 personas, de la mano padres, profesoras y directores, porque todos damos vida a nuestros centros y valor a nuestra labor educativa, defendiendo un modelo que funciona y muy bien, estamos seguros que es un punto de inflexión en el 0-3 andaluz.

¿Es cierto o no es cierto que la precariedad laboral a la que se ven sometidas las trabajadoras de las Escuelas Infantiles andaluzas es un hecho constatado?

No, no es cierto: los titulares cumplimos con la ley escrupulosamente, pero si no conseguimos nuestras reivindicaciones más de 15.000 puestos de trabajo corren peligro.

¿A qué número de mujeres andaluzas afecta este problema?

Son casi 2000 empresas, la mayoría son mujeres en autoempleo y más de 15.000 trabajadores, casi en su totalidad mujeres.

¿Se actualizan los convenios en consonancia con el incremento del IPC?

No, y ese es uno de los motivos de la actual situación. Los centros no pueden seguir asumiendo subidas sin un incremento de los ingresos.

¿La situación de los centros educativos es tan asfixiante como para obligar a algunos profesionales a echar el cierre?

De hecho ya han habido cierres, despidos y reducciones de jornada laboral. El último y más reciente caso lo hemos tenido en Málaga: no se puede sostener una empresa en la que los gastos superan a los ingresos.

¿Esta etapa educativa ha de ser un servicio público incluso reglado?

Ya lo es, nuestros centros ofertan plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil. Dependemos totalmente de la Consejería de Educación, siendo, además, el modelo andaluz uno de los más valorados de todo el país. Me atrevería a decir que es la "joya de la Corona" del 0-3 andaluz.

¿Qué desea añadir?

Nuestra etapa es fundamental en el posterior desarrollo de los alumnos, es eminentemente vocacional y desde los CEIs de Andalucía se hace una magnífica labor refrendada por el apoyo que estamos encontrando en las familias. Atravesamos un momento muy difícil y no queremos que ningún compañero más se quede en el camino. Gracias de corazón por darnos voz.