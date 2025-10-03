El consejero de Justicia alerta en Jerez de la falta de recursos para atender los juzgados de violencia de género

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto , en una comisión en el Parlamento andaluz

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha advertido este viernes sobre la insuficiencia de recursos humanos para atender los juzgados de violencia de género y violencia sexual, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos reglamentos en la materia.

Nieto ha clausurado en Jerez el VIII Congreso andaluz del Consejo de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital), centrado en Eficacia, Inteligencia Artificial y Habilitación nacional, donde ha afirmado a los medios que los refuerzos puntuales aprobados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalizarán el 31 de diciembre, "no son la solución más eficaz".

José Antonio Nieto ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha priorizado a jueces de adquisición temporal, pero ha subrayado que "es un plazo precipitado" y que el Ministerio de Justicia no ha consultado ni a las comunidades autónomas ni a los jueces.

El consejero ha insistido en que la carga de trabajo de estos juzgados se incrementará con la incorporación de delitos de violencia sexual, lo que exigirá "más plazas de jueces y juezas dedicadas a atender a las mujeres víctimas de violencia de género o sexual".

En su comparecencia ha añadido que se hará "todo lo posible" para evitar el colapso de los tribunales, aunque reconoció que supondrá un "sobreesfuerzo" para jueces, funcionarios y personal de los juzgados.