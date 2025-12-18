Jerez contará con una nueva conexión con Santiago de Compostela a partir de junio

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confirmado este jueves 18 de diciembre en Jerez la ampliación de la ruta de vuelos con el Aeropuerto jerezano de cara a los próximos meses. La última será la que arrancará a partir del mes de junio y que, a través de Vueling, unirá las ciudades de Santiago de Compostela y Jerez. En principio, serán dos vuelos semanales cada miércoles y sábado. Sobre este anuncio ha reconocido que "siempre es algo positivo y tiene mucho que ver con esa alianza que nosotros hemos construido con una compañía que es Vueling que opera desde los seis aeropuertos de Andalucía".

Bernal recordó nuevamente que desde "la salida abrupta de Ryanair, tanto por parte de la Junta como por parte de Diputación y el Ayuntamiento, hemos intentado solucionar el problema, pero no hemos tenido el respaldo, ni tampoco la visión ni la inteligencia que había que tener por parte del gobierno de España. La principal compañía que opera en España, Ryanair, no puede ser tratada como una más en las negociaciones que se tienen que dar a nivel comercial por parte de AENA y del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Fomento del Estado, tiene que tratarse con consideración para que efectivamente no se produjera lo que a la posta se produjo en el aeropuerto de Jerez".

El máximo responsable de Turismo de la Junta mostró especial satisfacción por la recuperación "a partir de 2026, también con Vueling, de conexiones hacia los aeropuertos de Bilbao, de Barcelona y de Palma de Mallorca, algo que será en primavera". Del mismo modo, destacó que a partir del 1 de mayo, Jerez reanudará las conexiones con Londrés "directamente con Jet2 y todo eso es fruto del trabajo que se ha hecho por parte de las administraciones Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, algo que desgraciadamente no vemos con nosotros en el Gobierno de España que parece que está mucho más interesado en el aeropuerto del Prat en Barcelona en el que sí que ha comprometido más de 3.000 millones de euros y no es capaz de ver las deficiencias y las necesidades que tiene el aeródromo, por ejemplo, de Jerez, por lo menos en un apoyo en cuanto a lo que se refiere a la comercialización de sus líneas y las conexiones directas con aeropuertos internacionales".

En cualquier caso, "la Junta de Andalucía va a estar siempre ahí ya lo ha expresado claramente el presidente Juanma Moreno pero también el Gobierno en pleno vamos a estar ahí detrás de Jerez para que recupere el esplendor que tuvo en años pasados y que vuelva a ser el aeródromo de referencia en esta parte de Andalucía, en esta parte de España".

Un 2026 esperanzador

El anuncio de los vuelos entre Jerez y Santiago de Compostela se une a los ya confirmados en estos últimos meses con ciudades como Santander, que abrirá rutas entre el 18 de julio y el 27 de agosto y tendrá una doble frecuencia semanal (martes y sábados). Será Air Nostrum, a través de Iberia, la encargada de ofrecer este servicio. Más conexiones con el norte de España habrá también gracias Vueling, que unirá Jerez y Bilbao en una ruta programada entre el 15 de junio y el 13 de septiembre. En el caso de la ruta con la capital vizcaína contará con una conexión más que en la anterior temporada, fijando su oferta en cinco días semanales (lunes, jueves, viernes, sábados y domingos).

La tercera ruta entre Jerez y el norte del país llegará mediante Volotea, que unirá la ciudad jerezana con Asturias. Dicha ruta volverá a la programación el 6 de febrero, aunque operará de manera regular a partir de la última semana de marzo hasta el 22 de octubre de 2026. Según la programación que actualmente comercializa, en el mes de febrero habrá 14 vuelos entre el aeródromo asturiano y el jerezano (viernes y domingos). La conexión hará una pausa y se retomará a finales de marzo con otras dos conexiones semanales (lunes y jueves), que estará operativa hasta, al menos, el citado 22 de octubre.

Mientras tanto, Iberia-Air Nostrum mantiene prácticamente su operatividad desde Madrid, la ruta que, pese a su bajada este año -una de las causas de la caída de pasajeros de la terminal en este 2025-, mantiene su operatividad con tres conexiones diarias, ampliándose a cuatro los sábados. Por su parte, Vueling también mantiene su oferta de vuelos con Palma de Mallorca, con momentos donde tendrá cinco conexiones y otras cuatro. Y Binter sigue programando sus dos rutas desde las Islas Canarias (Tenerife Norte y Gran Canaria), ambas con doble frecuencia semanal.

Además, el aeropuerto jerezano recupera los vuelos de la compañía Chair Airlines, que regresará a la terminal jerezana casi nueve años después. Esta compañía cargó el pasado mes de octubre en su sistema la conexión entre Berna y Jerez que estará operativa durante dos periodos del próximo año. La primera tanda de vuelos se realizarán entre el 7 de abril y el 26 de mayo con una conexión semanal (los martes). Mientras, la segunda estará entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre. Por el momento, se comercializan 28 operaciones para toda la temporada alta del año próximo.

En mayo, además de los enlaces entre Jerez y Londres, la compañía Jet2 retomará los vuelos con los aeropuertos de Leeds, Birmingham y Manchester, tal y como ocurrió el pasado año. Con Leeds, los vuelos serán semanales (domingos), mientras que con Birmingham serán los lunes y viernes, y con Manchester, los martes y sábados.

Por su parte, Eurowings continuará volando entre Düsseldorf y Jerez, al menos, una vez por semana, incrementándose a dos y tres durante los periodos festivos y vacacionales (Navidades). La ruta se mantendrá hasta pasada la festividad de Reyes, regresando a principios de febrero.