El Consejo Escolar de Jerez analiza las obras de emergencia en cinco colegios tras el temporal y el éxito de ‘Jerez Educa’

La delegada de Educación, Nela García, ha mantenido un nuevo encuentro con el Consejo Escolar, reunión en la que ha informado sobre el mantenimiento de los centros educativos y ha presentado el balance del primer trimestre de los programas englobados en la oferta educativa ‘Jerez Educa’.

En este sentido, los miembros del Consejo Escolar han conocido de manera clara y directa las diferentes actuaciones que se han realizado en estas instalaciones públicas, especialmente las relacionadas con las adversas circunstancias meteorológicas que azotaron a nuestra ciudad entre finales de enero y mediados de febrero.

Por medio de la figura ‘contrato de emergencia’ se realizaron intervenciones en los CEIP San Juan de Dios (se actuó en la cubierta y se sellaron los conductos de la maquinaria de aire acondicionado para evitar filtraciones); Gloria Fuertes (se reparó el daño causado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en uno de los pasillos y se renovó cableado eléctrico) y La Unión (se impermeabilizó la cubierta de la zona de Infantil y se reforzaron las conducciones de aire acondicionado, junto con acciones en el área de Primaria). Precisamente, en este último centro educativo está prevista la instalación de una montera, elemento que está en proceso administrativo de contratación por parte del Ayuntamiento.

También se detallaron dos intervenciones de envergadura motivadas por del tren de borrascas que han tenido lugar en el CEIP Antonio de Nebrija y en el CEIP Gibalbín para la renovación de los cuadros eléctricos exteriores.

En esta línea, las actuaciones derivadas del temporal se han centrado en: revisión y reparación de cubiertas y elementos de evacuación de aguas pluviales, limpieza y retirada de agua en zonas afectadas por filtraciones o acumulaciones, revisión de sistemas de drenaje y canalizaciones o reparaciones puntuales en techos, falsos techos y paramentos que presentaban humedades, todo en coordinación con los equipos directivos de los centros para la evaluación y priorización de las intervenciones necesarias.

Ante estas acciones, la delegada ha resaltado que “todas tenían como objetivo garantizar la seguridad del alumnado y mejorar las condiciones de enseñanza”, añadiendo que “la coordinación ha sido máxima entre todos los servicios municipales implicados, dando una respuesta rápida y firme a las diferentes incidencias”.

García ha subrayado que “el hacer frente a esta compleja situación sobrevenida ha alterado la planificación de trabajos que tenía prevista el área municipal de Educación” pero ha matizado que se irán retomando las mejoras estructurales que realizan de manera ordinaria como son: reparaciones, mantenimiento preventivo de sistemas de climatización, conservación en las instalaciones deportivas, mejoras en accesibilidad, reparaciones eléctricas o adecuación de espacios educativos.

En otro orden de cosas, el Consejo Escolar ha recibido información sobre la aceptación que la oferta educativa ‘Jerez Educa’ ha tenido a lo largo del primer trimestre del curso académico 2025-2026, destacando la participación activa de los centros educativos y la buena acogida de las actividades por parte del alumnado y el profesorado.

En este punto, la edil ha indicado que “estos programas contribuyen a complementar la formación de los alumnos y alumnas, favoreciendo el avance en competencias clave del conocimiento del entorno social, cultural y patrimonial de la ciudad, aumentando en esta edición la calidad y diversidad de propuestas”.

Los datos de participación hacen ver que el número de participantes, en torno a un total de 2.700, tiene mayor presencia en iniciativas como ‘Navidad con Flamenkolé’, ‘Conoce tu mueso’, ‘Conoce tu biblioteca’ o ‘Visita al Parque de Bomberos’.

Entre las iniciativas más sobresalientes, se encuentran: el ‘II Encuentro de la Ciencia de Jerez’, ‘Artes Escénicas para escolares’, el acto de ‘Reconocimiento del profesorado jubilado’, ‘Skate Inclusivo’, el ‘Día de la Constitución’, el ‘Concurso de Tarjetas de Navidad’ o el concurso de villancicos ‘La Nochebuena de Jerez’ organizado por la Cátedra de Flamencología.