Consejos de la Policía Nacional y Local para una Cabalgata de Reyes de Jerez segura

Cabalgata de Reyes Magos de Jerez en una imagen de archivo.

La Policía Nacional y Local de Jerez han querido transmitir una serie de pautas básicas de seguridad con el objetivo de disfrutar al máximo de la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente de esta tarde.

Este año se mantiene el recorrido tradicional por el centro urbano; acceso principal Parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, Plaza del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.

Estos son los consejos que da la policía para que haya mayor seguridad durante la cabalgata: