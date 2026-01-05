Consejos de la Policía Nacional y Local para una Cabalgata de Reyes de Jerez segura
Piden a la ciudadanía colaboración para que este evento discurra sin incidentes
Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos
La Policía Nacional y Local de Jerez han querido transmitir una serie de pautas básicas de seguridad con el objetivo de disfrutar al máximo de la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente de esta tarde.
Este año se mantiene el recorrido tradicional por el centro urbano; acceso principal Parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, Plaza del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.
Estos son los consejos que da la policía para que haya mayor seguridad durante la cabalgata:
- Colaborar con los agentes de la Policía Local, la Policía Nacional y los voluntarios de Protección Civil pues trabajan por seguridad y tranquilidad de todos. Delante de todas las carrozas habrá personal de Protección Civil
- Se pide tener especial cuidado con los niños y personas mayores. Para ello, inciden en que no se debe cruzar entre las carrozas ni abalanzarse delante de ellas. Por ello, insta a los padres, tutores y familiares que estén pendientes de los pequeños para evitar que se interpongan entre las carrozas.
- Es aconsejable acordar con los menores un punto de encuentro en caso de que se pierdan. Asimismo es bueno inculcarles que no tengan miedo a acercarse un policía o miembro de Protección Civil para pedir ayuda. Los pequeños deben saber que si se pierden, deben quedarse quietos, no comenzar a andar sin sentido.
- No hay que dejar nunca efectos personales, especialmente teléfonos móviles, carteras y billeteras, encima de mesas en terrazas o veladores o barras de locales.
- En caso de usar bolsos cruzados, tenerlo siempre en la parte delantera del cuerpo y con las cremalleras y broches cerrados, especialmente en zonas de aglomeraciones
- Nunca hay que dejar objetos de valor, o que tengan aparencia de que lo sean a la vista en vehículos estacionados, ya sea en la vía pública o en parkings públicoso.
- No estacionar en las calles del recorrido de la cabalgata y donde haya señalización circunstancial de prohibido parar y estacionar.
- Se recomienda que, en el caso de que tengan usar vehículos para los desplazamientos, se busquen recorridos alternativos si se prevé pasar por donde discurre la cabalgata.
- Y, en caso de urgencias, hay que llamar al número de la Policía Local 092, Policía Nacional 091, o en su defecto al teléfono unitario de emergencias 11.
