Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez 2026

La Cabalgata de Reyes de Jerez saldrá a las cuatro y media de la tarde desde las instalaciones expositivas de Ifeca. El cortejo contará con 15 carrozas y se repartirán alrededor de 57.000 kilos de caramelos y juguetes donados por distintos patrocinadores.

La cabalgata estará formada por figurantes en las distintas carrozas, además de los que vayan a pie. Habrá ocho pasacalles y espectáculos con actores y animadores y dos espectáculos móviles de grandes dimensiones con animadores. Mientras el acompañamiento musical irá a cargo de la agrupación musical Neojarillense, la agrupación musical San Juan, la agrupación musical Resucitado de Sanlúcar y la agrupación musical La Clemencia.

El itinerario de la cabalgata será el siguiente:

Ifeca

Salida desde el acceso principal Parque González Hontoria

Avenida Alcalde Álvaro Domecq

Calle Sevilla

Plaza del Mamelón

Calle Guadalete

Calle Ponce

Calle Porvera

Alameda Marqués de Casa Domecq

Calle Larga

Calle Lancería

Plaza del Arenal

Calle Corredera

Plaza de Las Angustias

Calle Porvenir

Calle Diego Fernández Herrera

Calle Santa Rafaela María

Calle Medina

Calle Honda

Calle Larga

Belén Monumental

Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez.

La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.