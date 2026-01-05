Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez 2026
La salida, a las cuatro y media de la tarde desde Ifeca
Horario, itinerario y detalles de la Cabalgata 2026
La Cabalgata de Reyes de Jerez saldrá a las cuatro y media de la tarde desde las instalaciones expositivas de Ifeca. El cortejo contará con 15 carrozas y se repartirán alrededor de 57.000 kilos de caramelos y juguetes donados por distintos patrocinadores.
La cabalgata estará formada por figurantes en las distintas carrozas, además de los que vayan a pie. Habrá ocho pasacalles y espectáculos con actores y animadores y dos espectáculos móviles de grandes dimensiones con animadores. Mientras el acompañamiento musical irá a cargo de la agrupación musical Neojarillense, la agrupación musical San Juan, la agrupación musical Resucitado de Sanlúcar y la agrupación musical La Clemencia.
El itinerario de la cabalgata será el siguiente:
- Ifeca
- Salida desde el acceso principal Parque González Hontoria
- Avenida Alcalde Álvaro Domecq
- Calle Sevilla
- Plaza del Mamelón
- Calle Guadalete
- Calle Ponce
- Calle Porvera
- Alameda Marqués de Casa Domecq
- Calle Larga
- Calle Lancería
- Plaza del Arenal
- Calle Corredera
- Plaza de Las Angustias
- Calle Porvenir
- Calle Diego Fernández Herrera
- Calle Santa Rafaela María
- Calle Medina
- Calle Honda
- Calle Larga
- Belén Monumental
La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.
También te puede interesar
Lo último