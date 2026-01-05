Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez 2026

La salida, a las cuatro y media de la tarde desde Ifeca

Horario, itinerario y detalles de la Cabalgata 2026

Cabalgata de los Reyes Magos de Jerez de 2025.
Cabalgata de los Reyes Magos de Jerez de 2025. / Candela Núñez

La Cabalgata de Reyes de Jerez saldrá a las cuatro y media de la tarde desde las instalaciones expositivas de Ifeca. El cortejo contará con 15 carrozas y se repartirán alrededor de 57.000 kilos de caramelos y juguetes donados por distintos patrocinadores.

La cabalgata estará formada por figurantes en las distintas carrozas, además de los que vayan a pie. Habrá ocho pasacalles y espectáculos con actores y animadores y dos espectáculos móviles de grandes dimensiones con animadores. Mientras el acompañamiento musical irá a cargo de la agrupación musical Neojarillense, la agrupación musical San Juan, la agrupación musical Resucitado de Sanlúcar y la agrupación musical La Clemencia.

El itinerario de la cabalgata será el siguiente:

  • Ifeca
  • Salida desde el acceso principal Parque González Hontoria
  • Avenida Alcalde Álvaro Domecq
  • Calle Sevilla
  • Plaza del Mamelón
  • Calle Guadalete
  • Calle Ponce
  • Calle Porvera
  • Alameda Marqués de Casa Domecq
  • Calle Larga
  • Calle Lancería
  • Plaza del Arenal
  • Calle Corredera
  • Plaza de Las Angustias
  • Calle Porvenir
  • Calle Diego Fernández Herrera
  • Calle Santa Rafaela María
  • Calle Medina
  • Calle Honda
  • Calle Larga
  • Belén Monumental
Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez.
Horario sincronizado de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez.

La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.

También te puede interesar

Lo último

stats