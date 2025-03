El Consorcio de Bomberos y Ayuntamiento colaboran activamente en la Semana de la Prevención de Incendios

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) colabora y participa de forma activa en la organización y desarrollo de la XX Semana de la Prevención de Incendios, que organizan Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo en la provincia.

El presidente del Consorcio, José Ortiz; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez; Borja Alfaro, en representación de la Fundación Mapfre; el director nacional de la APTB, Gabriel Muñoz y la Intendente-Jefa del parque de Bomberos de Jerez, María Jesús Palacios; acompañados por el gerente del CBPC, Jaime Domínguez, y el Intendente-Jefe de la zona Bahía de Cádiz, Ignacio Pérez, comparecieron este miércoles en rueda de prensa para presentar esta iniciativa que se celebra del 17 al 19 de marzo en la Alameda Vieja y los exteriores del Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez de la Frontera, y del 20 al 22 de marzo en la Plaza de San Antonio de Cádiz.

Una actividad que persigue divulgar y sensibilizar a la población en general sobre conocimientos de autoprotección, para saber identificar riesgos que pueden presentarse en el entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así como adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia.

En esta décima edición, la temática girará, principalmente, en torno a los detectores de humo y la prevención de incendios en el hogar y el público escolar, de primaria y secundaria, será una de las prioridades, para los que se realizarán talleres de prevención de incendios y actuación en caso de incendio, que les ayuden a adquirir hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar.

Del mismo modo se desarrollarán talleres de manejo básico de extintores; primeros auxilios (RCP y llamadas de emergencia); detectores de humo; un taller con el Grupo de Localización y Rescate y la unidad canina del CBPC y la exposición por parte del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz para que los pequeños puedan conocer de primer mano los vehículos, materiales y equipos de trabajo. También se organizarán actividades dirigidas a la sociedad en general.

El presidente del Consorcio, José Ortiz, manifestó que una de las líneas prioritarias del CBPC es el trabajo formativo y de prevención de cara a la ciudadanía. “En este sentido estamos realizando una campaña pionera de instalación gratuita de detectores de humos en las casas de personas mayores y dependientes, con el objetivo de llegar a los hogares de toda la provincia”, explicó.

“Estamos trabajando para mejorar los recursos de los parques de bomberos y para que la ciudadanía tenga mayores recursos y conocimientos en casos de emergencias, y desde el Consorcio desplegaremos todos los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estas jornadas”, destacó Ortiz.

El teniente alcalde y edil del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, resalto que “es una alegría que podamos celebrar por primera vez en Jerez esta semana y se cumple una doble función: la formativa para la ciudadanía, y la de tributo al parque de Bomberos de Jerez y a sus grandes profesionales, y también a la coordinación existente entre los distintos cuerpos que han consolidado a Jerez como una ciudad de grandes eventos multitudinarios, como Zambombas, Semana Santa, Mundial de Motos o Feria del Caballo, lo que nos obliga a tener una gran coordinación para responder de manera eficaz e inmediata. Es un tributo, por lo tanto, para los servicios de emergencia, para el parque de bomberos, para Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil”, ha subrayado José Ignacio Martínez.

La Semana de la Prevención de Incendios Mapfre “es un compromiso por la prevención y el conocimiento, porque es necesario identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno más próximo como son los hogares, los colegios, los centros de trabajo, para así actuar de manera urgente en remediar cualquier conato de incendio”, explicó Martínez.

María Jesús Palacios añadió que “entre todos debemos reforzar la cultura de la prevención y de la auto-protección, por lo que cualquier persona que lo desee podrá ser incluida en los talleres” y avanzó que habrá distintas carpas de prevención de incendios, de conocimiento sobre el uso de detectores de humos y de extintores, así como de formación a la hora de aplicar maniobras RCP y primeros auxilios.

Asimismo, destacó la participación del grupo de rescate canino “que siempre resulta muy atractivo para los pequeños y tendremos un hinchable para que los escolares menores de 12 años, de manera simulada, puedan conocer cómo salir de una casa en la que se inicia un incendio”.

Por su parte, Borja Alfaro, de la Fundación Mapfre, redundó en la importancia de la prevención sobre incendios “y de la auto-protección sobre todo entre las personas mayores y personas con movilidad reducida, para que puedan conocer los riesgos de sus viviendas. Son los grupos más afectados por limitaciones físicas y porque hay una gran parte de ellos que viven sólos. Esperamos que esta semana cumpla las expectativas y reiteramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y al Consorcio de Bomberos, así como a su asociación profesional”.

Gabriel Muñoz, director nacional de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, ha explicado que a través de esta semana de prevención “llegamos a 30 ciudades todos los años, y es un placer porque este año vamos a inaugurar a nivel nacional esta campaña. Venimos a Jerez de la mano del Consorcio, sin ellos sería imposible, sin ellos y su implicación, al igual que a la del Ayuntamiento”.

La Asociación de Técnicos de Bomberos viene trabajando en acciones de prevención ante incendios desde hace 20 años con la Fundación Mapfre. Un estudio en 2010 fue el germen de la configuración de esta programación. “Cuestiones tan simples como cerrar una puerta cuando detectamos un incendio, irnos a la habitación más alejada cerrando todas las puertas, no sobrecargar las regletas… Incendios que se han producido por fumadores en la cama, en el sofá, que se quedan dormidos. Pequeños consejos que están dentro de la lógica pero que no se aplican. Entramos en pánico porque no sabemos qué hacer. Un hecho tan simple como utilizar el extintor se convierte en un problema por desconocimiento. Por ello hacemos estas jornadas, para enseñar por ejemplo cómo evacuar una habitación que está llena de humo, a hacer una RCP, una serie de consejos muy básicos y simples que teniéndolos claros, pudieran evitar el 50% de las muertes”, remarcó Muñoz.