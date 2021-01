Los contagios y la indignación de los docentes se disparan en los centros

Las cifras de la pandemia existentes en Jerez han levantado una polvareda en lo que a la educación se refiere. A ello se une la situación con la que han comenzado el segundo trimestre muchos centros, donde los casos por positivos de coronavirus se han multiplicado, en lo que supone el reflejo de lo que ha ocurrido en muchas familias tras la Navidad.

Hasta ayer (y a la espera de que los datos se actualicen hoy martes), la delegación territorial de Educación cifraba en sólo “11 clases con cierres parciales en Jerez, incluyendo las pedanías”. En concreto, hay tres clases confinadas en el CEIP Alfonso X, dos clases confinadas (a la espera de una tercera que se hizo ayer la PCR) en La Marquesa, y numerosas ausencias de alumnos en muchos centros educativos de la ciudad. La historia se repite con los docentes, donde hay escasos centros en los que no haya uno o varios profesores confinados o bien por positivo o por contacto estrecho.

A estas clases cerradas parcialmente hay que unir el cierre total decretado por la Consejería de Educación en el colegio Montealto en la tarde noche del pasado domingo tras el informe de Epidemiología.

Lo curioso de todos los casos es que están teniendo un impacto mayor en las aulas de Educación Infantil, en los que el alumnado (hasta seis años) puede ir sin mascarillas. Por esta razón, las aulas confinadas se están multiplicando, ya que en el caso de otros ciclos, como puede ocurrir en Primaria o Secundaria, en caso de haber positivos se aísla, como mucho y en caso de darse una serie de condicionantes, a sólo el alumnado que haya estado cerca.

No obstante, el goteo de casos, sobre todo en Secundaria y Bachillerato, es una constante en los centros, que en ocasiones se trasladan al profesorado.

Esta circunstancia está provocando que gran parte del profesorado haya mostrado públicamente su malestar contra una situación que se ha complicado seriamente después de las fiestas, principalmente porque según reconocen “los contagios se han multiplicado y las medidas siguen siendo las mismas, estamos indefensos”, aseguraban ayer a este medio algunos docentes consultados.

A ello hay que unir el “poco civismo” de algunas familias que “sabiendo incluso que tienen síntomas mandan a sus hijos al colegio o el instituto sin pensar en lo que puede ocurrir”.

El colofón, según denuncias algunos profesores, tiene que ver “con las medidas que se toman desde Sanidad, que no nos parecen acertadas, ya que si un alumno es contacto directo de un niño/as positivo no viene al colegio, pero si tiene un hermano, ese hermano sí puede venir....Es algo que no se entiende”.

“Vivimos en una situación de riesgo total y absoluto, sólo protegidos por una mascarilla y encima pasando un frío tremendo en las clases”, recalcan.

No al cierre de centros desde la Junta

Desde la Junta, a través del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, se insistió ayer en que de momento no se plantean el cierre de los centros educativos. Inmaculada Salcedo, su portavoz, confesó ayer sobre si el cierre ayudaría a reducir contagios la suspensión de las clases en municipios con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, que “el grupo de edad que menos se contagia son los niños”, pero ha apuntado que “dependiendo de la incidencia y cómo se vaya comportando la situación se irán tomando todas las medidas necesarias que garanticen la salud de las personas”.

“Particularmente pienso que los niños se contagian en el núcleo familiar por algún caso de fuera, pero es verdad que puede haber contagios en cualquier ámbito”, ha concluido.