Los contratos se alejan un 37% de los registros de antes de la pandemia

El mercado laboral jerezano prosigue con su particular proceso de adaptación a la nueva reforma laboral, un camino plagado de vaivenes en el que no siempre impera la lógica. Si en agosto la subida del paro se acompañó de una caída de la contratación, en septiembre el aumento de los contratos no llevó aparejado un descenso del desempleo. Paradojas de la vida.

El caso es que Jerez rompió en septiembre con tres meses consecutivos de bajada de la contratación tras registrar 6.938 altas, el 7,20% más que en agosto pero el 31,7% menos que las 10.164 alcanzadas un año antes. Y tampoco sale bien parada la comparativa con el último mes de septiembre antes de la pandemia, cuando se rebasaron los 11.000 contratos (11.071), que en términos relativos se traducen en un 37,3% más que en el mismo mes de este año.

Es de sobras conocido, pues así se encargan de recordárselo a la población los gobernantes en cada intervención pública relacionada con el empleo, que la nueva normativa ha disparado los contratos indefinidos, vuelco que se observa mes tras mes en las estadísticas que hace públicas el Ministerio de Empleo, que en el caso de septiembre reflejan un aumento mensual del 42,75% de este tipo de contrataciones, con un total de 2.678 y cerca de cuatro de cada diez de las altas del mes. La escalada es aún más pronunciada en el último año, en el que los indefinidos arrojan un incremento del 345%.

En números redondos, sin embargo, la subida de los contratos indefinidos ronda los 2.000 en el último año frente a la caída de 5.300 contrataciones temporales del mismo periodo, de ahí el fuerte retroceso de los últimos doce meses en el global de la contratación. Los contratos temporales ceden en el último mes un 7% y retroceden en el último año un 55%, lo que en términos absolutos se traduce en la caída interanual de 3.226 contrataciones registrada en Jerez.

La agricultura, en horas bajas, marca su mínimo histórico en septiembre con sólo 576 contratos

Todo sea por la calidad del empleo, aunque no todo lo que reluce es oro, pues muchos de los nuevos contratos indefinidos se acompañan de las coletillas ‘a tiempo parcial’ y/o ‘fijo discontinuos’, con lo que sigue habiendo cierto tufo de precariedad. Y la situación tampoco mejora si se tiene en cuenta que el despido en España se ha ido abaratando con las sucesivas reformas, pues resulta que a las empresas, en ocasiones, les sale a cuenta poner fin a contratos indefinidos en actividades con un fuerte vínculo estacional.

La inmensa mayoría de los contratos de septiembre, como es habitual sin distinción del mes, se adscriben al sector servicios, al que corresponden 5.435 de las altas totales, que vienen a ser ocho de cada diez suscritas en la ciudad. Las contrataciones de los servicios crecen un 30% en el último mes y se hunden un 32% en el último año.

La agricultura, en horas bajas, toca suelo en septiembre con apenas 576 contratos, el mínimo de la serie histórica iniciada en 2006 tras un descenso del 61% respecto a agosto y de cerca del 30% en el último año.

El sector de la construcción salva el último mes con 543 contrataciones y un aumento del 17,8% en relación a agosto, pero se deja un 28,9% respecto a septiembre de 2021.

Y la industria, la actividad que menos contratos reporta con 384, gana un 10% mensual y pierde un 26% interanual.

Las mujeres salvan el mes con una subida del 25,5%, pero ceden un 27% en el último año

El desglose por sexos también depara una grata sorpresa para las mujeres, que cierran septiembre con 3.442 contratos, el 25,5% más que en agosto, mientras que los hombres, aunque con medio centenar más en su total de 3.496, retroceden un 6,3% en el último mes.

Unos y otros caen estrepitosamente en el último año, sólo que los hombres se dejan en este periodo un 35,85% de los contratos con cerca de dos mil altas menos, mientras que la caída en las mujeres se queda en el 27% tras la pérdida respecto a septiembre del año pasado de 1.272 altas.