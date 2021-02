El miércoles abrirán el comercio y la hostelería al mantenerse la tasa por debajo de los 1.000 contagios

La hostelería y los comercios podrán abrir con normalidad a partir del miércoles. La tasa de incidencia del coronavirus está en los 841,8 contagios por cada 100.000 habitantes, por lo que al no superar los 1.000 casos Jerez baja de nivel de alerta y se mantiene sólo con el cierre perimetral.

A la espera de que se comunique oficialmente, hoy lunes el comité territorial se reunía para evaluar la incidencia tras el fin de semana y el único requisito para recuperar la normalidad en los servicios no esenciales era no superar la tasa de los 1.000 contagios. Este martes se publicará en el BOJA y el miércoles la ciudad entrará en nivel 4 grado 1 (lo máximo es grado 2).

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha comunicado en redes sociales que "la delegada de Salud de la Junta de Andalucía me acaba de informar que la incidencia en Jerez ha bajado de 1.000 contagios por 100.000 habitantes. A partir del próximo miércoles pasaremos a nivel 4 grado 1 con la correspondiente apertura de comercios y servicios no esenciales. Seguiremos cerrados perimetralmente como ciudad, es decir, no se puede salir ni entrar de Jerez. Sin duda es una muy buena noticia pero debemos seguir siendo prudentes. Juntos y siendo responsables conseguiremos doblegar la curva y la incidencia en nuestra ciudad".