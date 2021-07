La Junta de Andalucía ha publicado su informe diario de incidencia y da un leve respiro a Jerez. La tasa acumulada baja de 513,4 a 504 este 28 de julio, aunque el número de contagios sigue siendo elevado. En esta ocasión han sido 63 positivos nuevos los notificados en la ciudad, con lo que ya son 17.737 casos totales en la crisis sanitaria, de los que 491 han sido en los últimos siete días.

A pesar de la reducción de la incidencia, la tasa sigue duplicando el nivel de riesgo extremo de transmisión del coronavirus, marcado en una tasa de 250 contagios por cada 100.000 habitantes. Según los datos facilitados por Salud y Familias, en estos momentos hay 1.673 casos activos de Covid-19 en la ciudad.

Una jornada más, la Administración andaluza no comunica ningún fallecimiento por el virus en la ciudad y sigue la cifra 'congelada' en 325 muertes. Además, 15.739 personas ya han superado la enfermedad en esta pandemia.

En el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, el municipio jerezano es el que se encuentra en peor situación, seguido de Sanlúcar, con una tasa de 449,4. Rota ha tenido un repunte de casos y ahora su incidencia acumulada es de 385,9 tras confirmarse 113 casos en 14 días. Chipiona es la localidad con un riesgo más bajo, aunque no hay se puede relajar puesto que en los últimos 7 días, 21 personas han dado positivo en el pueblo.

El consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha hablado sobre la incidencia del virus en los jóvenes. Aguirre ha admitido que la edad es un tema que les preocupa, ya que los contagiados son mayoritariamente jóvenes o personas no vacunadas porque no pudieron, no quisieron o porque no había llegado su franja de edad.