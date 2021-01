La ciudad mantiene la tasa de transmisión por encima de los 1.000 contagios tras el fin de semana y sólo queda la notificación de la Junta -que se espera para el mediodía- para confirmar el cierre de los servicios no esenciales a partir del miércoles. Desde el pasado viernes el cierre de la hostelería y los comercios estaba sobre la mesa, pero la confirmación debía aguardar al informe de este lunes, en el que no sólo no baja la tasa, sino que sigue aumentando hasta los 1.105,1 contagios por cada 100.000 habitantes (el viernes estaba en los 1.014,8).

Los datos de incidencia se evalúan a diario, pero son los lunes y los jueves cuando se reúnen los distintos comités territoriales. Si durante esas reuniones se decide que haya modificación en los municipios se publica en el BOJA al día siguiente y entra en vigor el miércoles (si la reunión es el lunes) o el sábado (si la reunión es el jueves).

Era difícil que la tasa bajara tras el fin de semana, puesto que la tendencia es que los positivos notificados un lunes siempre superen el centenar. En este caso han sido 586 nuevos contagios en Jerez los que se han recogido en el informe de la Junta de Andalucía este 25 de enero, superando por primera vez la barrera de los 10.000 pacientes en esta crisis sanitaria (10.481).

Las largas colas en el autocovid y el aumento de la presión hospitalaria de los últimos días estaban siendo los avisos a este nuevo escenario de cierre de servicios. De hecho, los ingresos en las plantas de infecciones (hay actualmente seis zonas) se han multiplicado en las últimas jornadas y este domingo se tuvo que destinar una nueva zona, la que era para pacientes de digestivo, para acoger a pacientes Covid y ampliar así el número de camas.