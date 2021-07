Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Jerez, lamenta las nuevas restricciones de aforo en el interior -máximo de cuatro personas-, que califica de "palos de ciego" y "querer matar moscas a cañonazos" cuando subraya que bares, restaurantes y locales de ocio nocturno cumplen con la normativa sanitaria, lo que favorece el control de los contagios, y reitera la solicitud de levantar las limitaciones en los cierres.

Alfredo Carrasco explica que "desde la Asociación llevamos peleando y defendiendo que la combinación que existe de restricciones en la hostelería y ninguna restricción en la calle es letal y de hecho se está demostrando. No puede ser que haya limitaciones y cierres para los bares y restaurantes en julio en Jerez a las doce de la noche, desde la Asociación siempre hemos defendido, queremos defender y vamos a seguir defendiendo que no debe haber limitaciones de cierre en la hostelería, cada negocio debe cerrar según su licencia: bares y restaurantes hasta las dos de la mañana, bares de copas hasta las tres y discotecas hasta las seis".

La desaparición de la limitación de horarios "ayudaría a controlar los contagios. vuelvo a repetir: la combinación de que no haya restricciones en la calle y sí en los negocios es letal. En casi todos los negocios, en la gran mayoría, se cumple la normativa sanitaria vigente. Dígame usted qué tengo que hacer pero no me cierre el negocio, porque es contraproducente. Si yo en Jerez cierro a las doce de la noche, cierran 700 o 800 bares, al final hay gente que dice que no les merece la pena ir a un bar para que le cierren a las doce y lo que hace es quedar en casa de alguno, en el parque, en cualquier sitio", defiende el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez.

Reflexiona Alfredo Carrasco y apunta que "la gran mayoría de la gente cumple, llega con mascarilla, se pone el gel hidroalcohólico, tiene su mesa reservada, se sienta, si se levanta se pone la mascarilla. Es verdad que salen imágenes de gente que no cumple pero también hay quien va a 180 km/h por la autopista y no por eso vamos a cerrar la autopista ni se multa a los fabricantes de coches que alcanzan los 200 km/h. Hay unas limitaciones y al que se las pasa, se le multa. Es bueno que haya un control para que se cumpla con lo establecido pero entendemos contraproducente el cierre de los negocios".

En Jerez, además, "la gente sale a las diez de la noche. Mira el miércoles a las nueve de la noche el calor que hacía... Y sabemos que la mayoría de los contagios está en cierta edad que se reúnen sin ningún tipo de medidas en plazas, en la calle. En bares y restaurantes la gente está controlada y así se trabaja y se atiende al negocio".

Para Alfredo Carrasco, "se está demostrando que la gente está en la calle y creo que la hostelería regularía muchísimo la tasa de contagios porque el que quiere tomarse una copa podría hacerlo pero con control, mejor que el montón de fiestas y reuniones desmadradas que se están haciendo por todos lados. Que pague el que lo haga mal. Sabemos cuáles son las normas pero no cierre usted los negocios, eso es contraproducente y no ayuda".

Y "ya no hablamos de las ayudas económicas, que no llegan", subraya el presidente de los empresarios de hostelería de Jerez, que pide "concienciarnos; entendemos que cerrar los negocios es contraproducente para la tasa de contagios y es letal para los negocios. Y ahí están los contagios. Ahora máximo de cuatro en el interior... Están dando palos de ciego, es querer matar moscas a cañonazos".