Jerez no sale de la actual fase meseta de la pandemia y suma otro muerto por covid

El coronavirus mantiene la ligera tendencia a la baja dentro de la actual fase meseta en la que se mueve la incidencia acumulada de Jerez las dos últimas semanas, en las que alterna subidas y bajadas sin perder de vista el umbral de 250 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes.

La tasa covid vuelve a bajar este martes para situarse en 243,4 casos, ocho puntos y medio menos que los registrados el lunes, que cerró por encima de los 250 casos tras un aumento de siete puntos.

Ante los picos de sierra de las últimas semanas, la Junta de Andalucía no está por la labor de avanzar en la relajación de las medidas preventivas, en particular la retirada de la mascarilla en interiores, que según deslizó este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, se quiere mantener de cara a la Semana Santa y las fiestas de primavera, entre ellas la Feria del Caballo de Jerez, para la que se recomienda incluso el uso de la protección facial en el exterior de las casetas cuando no se pueda guardar la distancia social.

Los datos reflejados por el parte diario de la Consejería de Salud y Familias dan en cierta manera la razón al presidente andaluz, pues pese a la bajada de la incidencia, el municipio jerezano registra una nueva muerte por covid, la décima de marzo. Y en el capítulo de hospitalizaciones, el área sanitaria suma siete encamados en las últimas 24 horas, todos ellos en planta.

El promedio de fallecimientos se ha reducido a la mitad respecto a enero y febrero, que se cerraron con cerca de un muerto al día, pero no hay que bajar la guardia pese a la bajada de la incidencia de la última jornada y el nuevo recorte de los casos activos, que se reducen en 39, hasta los 711.

La bajada del número de enfermos que aún no han recibido el alta médica obedece al aumento de 87 curados frente al cerca de medio centenar de nuevos positivos, situación que se reproduce en el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, cuyos casos activos se quedan en puertas de bajar el millar tras un descenso de 82 en las últimas 24 horas, en su caso debido a los 53 nuevos positivos frente a los 134 curados.

El área sanitaria jerezana registra una bajada de la incidencia acumulada en 14 días algo más sustancial de la de Jerez, ya que su recorte se aproxima a los 15 puntos, para situarse la tasa covid en 201,5 casos.

Todos los municipios del distrito mejoran su incidencia acumulada este martes, al igual que ocurre en la provincia y Andalucía, que cierran la última jornada con sendos recortes de dos dígitos, con los que sus tasas se sitúan en 305,5 y 258,8 casos, respectivamente.